Замглавы Рузского округа Сергей Карасев проверил работу котельных
Котельные в Рузе продолжают работать в штатном режиме. Ранее на коммунальном объекте в Колюбакино наблюдались технические проблемы, которые поставили под угрозу обеспечение теплом 21 жилой дом, однако, проблему оперативно устранили.
«В процессе эксплуатации забились теплообменники. В котельной Колюбакино теплообменник был ночью снят и почищен. В настоящее время котельная работает в штатном режиме», - прокомментировал заместитель главы администрации Рузского округа Сергей Карасев.
Аналогичная ситуация сложилась и в котельной поселка Тучково на улице Лебеденко. Отмечается, что сейчас, в период устойчивых морозов, глава округа Николай Пархоменко лично мониторит состояние котельных.
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