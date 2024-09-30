30 сентября 2024, 18:06

Замглавы Реутова проверил готовность коммунальных служб к снегопадам

Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Первый заместитель главы городского округа Реутов Алексей Ковязин побывал с проверкой в учреждении «Хозяйственно-эксплуатационное управление». Целью инспекции была подготовка городских служб к зиме.

Вместе с Алексеем Ковязиным муниципальное предприятие проверял заместитель руководителя округа по вопросам строительства и транспорта Владимир Покамин. Директор «ХЭУ» Иван Квасов рассказал, что штат полностью готов к уборке снега в городе.

Выполнять расчистку улиц будут 43 единицы техники - от тракторов и самосвалов до погрузчиков и машин дорожного мастера. Дворников полностью обеспечили необходимым инвентарем, выполнена закупка соли и песка.

Подготовка к снегопадам идет в соответствии с графиком. Первый заглавы округа посоветовал запасти для экстренных ситуаций реагенты, способные растворять гололед более быстро, чем песчано-солевая смесь.

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ЖКХ Дороги Реутов
30 сентября 2024, 16:35
Студентка колледжа «Подмосковье» победила на областном литературном конкурсе
Министерство образования МО
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Студенты колледжа «Подмосковье» из Клина и Солнечногорска поучаствовали в Региональной литературной гостиной. Цель творческих состязаний — продемонстрировать свои таланты, а также обменяться опытом с активистами других учебных заведений.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, творческий турнир организовал коллектив Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ.

Победительницей стала студентка второго курса по направлению «Сестринское дело» Ксения Муханова. Она выступила с литературным произведением собственного сочинения «Деревня Павельцево».

А студентка второго курса по направлению «Правоохранительная деятельность» Мария Сафронова представила исследовательский проект на тему «Жизнь и творчество Чайковского в Клину».

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Студенты Литература
30 сентября 2024, 16:16
Жители Подмосковья старше 65 лет получили доплаты к пенсии до 20 тысяч рублей
Министерство социального развития Подмосковья
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Около 35 тысяч подмосковных пенсионеров старше 65 лет будут получать доплату к пенсии. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Жители региона старшего возраста могут оформить ежемесячную доплату к пенсии. По решению губернатора Подмосковья размер одной из доплат увеличен до 20 тысяч рублей.

«Пенсионеры старше 65 лет, которые проживают в Подмосковье больше 10 лет одни или в семье из пенсионеров, получают эту меру поддержки. Также мы сделали перерасчет с июля и автоматически направили на счета наших жителей доплаты. Около 35 тысяч жителей теперь ежемесячно будут получать доплату до 20 тысяч», - сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Все получатели доплаты получили уведомления об увеличении суммы. Обычно деньги приходят через несколько дней после зачисления пенсии.

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Пенсия Пенсионеры
30 сентября 2024, 16:15
Завод подшипников в Дубне увеличит производство благодаря новому оборудованию
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Завод автомобильных подшипников № 1, расположенный в подмосковной особой экономической зоне «Дубна», завершил получение долгожданного оборудования для расширения производственных мощностей. Это важное событие позволит предприятию значительно увеличить объем выпуска отечественных импортозамещающих автокомпонентов.

Генеральный директор завода Сергей Ненадкевич сообщил, что в этом году на производстве был установлен высокоточный вертикально-шлифовальный центр с ЧПУ, предназначенный для скоростной шлифовки торцов колец подшипников. Уникальность этого оборудования заключается в способности одновременно шлифовать две поверхности с прецизионной точностью до 0,001 миллиметра.

Станочный парк компании пополнили две суперточные высокопроизводительные линии шлифовки колец подшипников, включающие более 30 единиц оборудования. Новое оснащение позволит специалистам завода самостоятельно выполнять все технологические операции по шлифовке, что является ключевым этапом производственного процесса.

Сейчас ведется установка и подключение оборудования к сетям, активная подготовка к шефмонтажу и запуску, который намечен на начало ноября. В планах предприятия на текущий год - выпуск около 60 тысяч импортозамещающих деталей для автомобильной промышленности. С расширением мощностей с 2025 года завод планирует производить до 280 тысяч подшипников в год, что позволит удовлетворить потребности российского рынка в необходимых автокомпонентах.

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Дубна Заводы
30 сентября 2024, 16:14
Общеобластной забег пройдет в лесопарке в Котельниках 5 октября
Медиасток.рф
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Жителей городского округа Котельники пригласили поучаствовать в общеобластном мероприятии «Парки. Осень. Заряжай!». Горожане 5 октября смогут активно отдохнуть на свежем воздухе.

В ближайшую субботу взрослые и дети имеют возможность интересно провести время в Кузьминском лесопарке, насладиться осенней природой и получить заряд позитивного настроения. Для жителей и гостей города подготовили разнообразную программу.

Будет дан старт Парковому забегу, состоится концерт творческих коллективов и исполнителей округа, пройдут всевозможные мастер-классы. Также будет обустроена фотозона, где каждый сможет сделать прекрасные снимки.

Организаторы мероприятий в Кузьминском лесопарке предупредили также, что занятие по бегу и общей физической подготовке переносится со 2 на 9 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Фестивали Котельники Парки

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