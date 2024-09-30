Замглавы Реутова проверил готовность коммунальных служб к снегопадам

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Вместе с Алексеем Ковязиным муниципальное предприятие проверял заместитель руководителя округа по вопросам строительства и транспорта Владимир Покамин. Директор «ХЭУ» Иван Квасов рассказал, что штат полностью готов к уборке снега в городе.

Выполнять расчистку улиц будут 43 единицы техники - от тракторов и самосвалов до погрузчиков и машин дорожного мастера. Дворников полностью обеспечили необходимым инвентарем, выполнена закупка соли и песка.

Подготовка к снегопадам идет в соответствии с графиком. Первый заглавы округа посоветовал запасти для экстренных ситуаций реагенты, способные растворять гололед более быстро, чем песчано-солевая смесь.

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