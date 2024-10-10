Замглавы полиции в Воскресенске принял участие в заседании Общественного совета

Председатель Александр Елисеев подвел итоги работы Совета за третий квартал 2024 года и рассказал про творческие акции и конкурсы, которые провели за это время.

На заседании запланировали совместные акции до конца 2024 года и рассказали про приоритетное направление в работе - взаимодействие с активными жителями, так как доверие и поддержка жителей важны для формирования эффективных взаимоотношений в обществе.

Дмитрий Драч поблагодарил Общественной совет за плодотворную работу Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».