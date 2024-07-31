31 июля 2024, 19:00

Замглавы Подольска встретился с жителями комплекса «Новая Щербинка»

Пресс-служба администрации
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Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов проверил содержание ЖК «Новая Щербинка». Жители обратились к нему с вопросами о подготовке к отопительному сезону, о состоянии дорог и транспортной доступности.

Во встрече с жителями также участвовали представители территориального отдела и управляющей организации «Бинета-Сервис».

Также жителей волновало содержание контейнерной площадки. Теперь профильные специалисты должны будут рассмотреть все обращения и просьбы.

Кроме того, накануне во время ремонта освещения на улице Рахманинова рабочие обнаружили три участка с некачественным соединением проводов. Из-за этого возникали короткие замыкания. Неполадки устранили и уличное освещение вдоль домов № 10-15, состоящее из 200 фонарей, восстановили.

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Подольск Благоустройство
31 июля 2024, 19:41
Щелковский перинатальный центр вошел в топ-5 лучших учреждений России
Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
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Перинатальный центр Щелкова вошел в топ лучших профильных учреждений России. Об этом сообщил главный врач Андрей Пастернак. Также в этом году центр получил лицензию на оказание помощи по двум новым профилям.

Центр курирует 12 городских округов - примерно миллион женщин. Такие данные на совещании у главы городского округа Щелково Андрея Булгакова привел главный врач окружного перинатального центра.

Акушерский стационар включает в себя родильный блок с 16 индивидуальными родовыми боксами, четыре больших операционных, реанимации, отделение патологии беременных и послеродовое отделение.

В неонатальном стационаре располагается детская реанимация на 24 койки. Также три года назад здесь появилось отделение хирургии новорожденных. За год через него проходят около 1000 детей.

Кроме того, врачи центра первыми в Московской области установили уникальную станцию КТГ-мониторинга. Подобные датчики анализируют состояние малыша во время родов.

Отметим, что в 2024 году учреждение получило лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по профилям «гинекология» и «детская хирургия».

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Здравоохранение Врачи Щелково
31 июля 2024, 19:32
Травматолог-ортопед Кирилл Артемов вошел в штат Лобненской больницы
Unsplash
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В Лобненской больнице принимает пациентов молодой травматолог-ортопед Кирилл Артемов. Благодаря программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Социопотека» и другим мерам поддержки, молодые врачи приезжают трудиться в небольшие города, села и поселки Подмосковья.

Молодой травматолог-ортопед Кирилл Артемов пополнил штат Лобненской больницы и уже принимает пациентов. Врач получил диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Михайловича Сеченова по специальности «Лечебное дело» и окончил ординатуру по направлению «Травматология и ортопедия».

«Я стал врачом из-за желания помогать людям. Травматолог-ортопед - это врач, который в прямом смысле слова помогает больному встать на ноги и предотвратить дальнейшие осложнения. В нашем деле ты можешь спасать жизни или просто каждый день делать счастливее людей, у которых есть проблемы со здоровьем», - поделился Кирилл.

В Подмосковье работают меры поддержки для медспециалистов. Это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля - врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

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Лобня Врачи
31 июля 2024, 19:01
Члены клуба «Активное долголетие» из Лобни научились делать оберег «Подкова»
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Творческий мастер-класс по изготовлению оберега «Подкова» провели для пенсионеров клуба «Активное долголетие» в городском округе Лобня. Мероприятие организовали специалисты благотворительного фонда Happy Planet.

В рамках проекта «Активное долголетие» лобнинцы старшего поколения смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию оберега «Подкова».

«Такой оберег - это элемент древнеславянских верований. По легенде, он приносит удачу в делах и благополучие в доме. Для изготовления сувенира мы использовали заготовку в форме подковы, бечевку и декоративные элементы природной тематики», - поделились участники мастер-класса.

Для членов клуба организуют творческие и спортивные мероприятия, занятия и мастер-классы. Участники слушают лекции, посещают экскурсии и танцевальные вечера.

Вступить в клуб «Активное долголетие» могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины - от 55. Записаться можно онлайн на сайте проекта, а можно прийти с социальной картой по адресу: городской округ Лобня, улица Молодежная, дом № 4. Подробности по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Пенсионеры
31 июля 2024, 18:53
Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 31 июля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 31 июля. Движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском и Новорижском шоссе.

Помимо этого, заторы наблюдаются на Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вязмы. В Минтрансе региона призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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