Замглавы Подольска встретился с жителями комплекса «Новая Щербинка»
Заместитель главы Подольска Михаил Саруханов проверил содержание ЖК «Новая Щербинка». Жители обратились к нему с вопросами о подготовке к отопительному сезону, о состоянии дорог и транспортной доступности.
Во встрече с жителями также участвовали представители территориального отдела и управляющей организации «Бинета-Сервис».
Также жителей волновало содержание контейнерной площадки. Теперь профильные специалисты должны будут рассмотреть все обращения и просьбы.
Кроме того, накануне во время ремонта освещения на улице Рахманинова рабочие обнаружили три участка с некачественным соединением проводов. Из-за этого возникали короткие замыкания. Неполадки устранили и уличное освещение вдоль домов № 10-15, состоящее из 200 фонарей, восстановили.
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