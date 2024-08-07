Замглавы Подольска Ольга Шашкова встретилась с жителями Северного района

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Основные замечания касались уборки мусора, смета и наличия рекламных объявлений, что негативно сказывается на общем благоустроенном виде территории.

Ольга Шашкова поручила представителям управляющей организации обратить особое внимание на содержание придомовых территорий, подчеркнув важность чистоты и порядка для комфортного проживания граждан. Управлению потребительского рынка поручено проконтролировать законность размещения торговых объектов в районе.

Также во время обхода местная жительница обратилась с просьбой о ремонте кровли в ее доме на Гулевском проезде, 5. Директор управляющей компании заверил, что этот вопрос рассмотрят в ближайшее время.

Все выявленные замечания зафиксированы профильными специалистами, которые незамедлительно приступили к их устранению. Комиссия продолжит мониторинг состояния микрорайона для обеспечения комфортной городской среды для жителей Подольска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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