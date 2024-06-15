Замглавы Наро-Фоминска Трофимова наградила лучших медработников округа
В канун Дня медицинского работника в Центральном Дворце культуры «Звезда» состоялась торжественная церемония награждения лучших представителей сферы здравоохранения. Благодарственные грамоты вручила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова.
Она поздравила медиков и подчеркнула, что это не только профессия, а действительно - служение. Перед ними всегда стоят достаточно большие задачи и сил нужно очень много.
Ко Дню медицинского работника Лидию Пантелееву отметили почетным знаком Московской областной Думы «За труды».
Она почти 40 лет посвятила работе в родильном доме и с момента его открытия трудится в Наро-Фоминском Перинатальном Центре.
Отметим, что в сфере здравоохранения округа трудится 1556 человек и они ежедневно оказывают профессиональную медицинскую помощь населению округа.
Главный врач Наро-Фоминской больницы Руслан Султанов также поздравил коллег и поблагодарил за вклад в здравоохранение Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.
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