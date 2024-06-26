26 июня 2024, 21:17

Замглавы Мытищ Павел Нуштаев провел встречу со старостами деревни Федоскино

Пресс - служба Мытищи
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Заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев провел встречу со старостами территориального управления «Федоскино». Мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга «Марфино».

Павел Юрьевич отметил, что вопросов по земле, особенно на сельской территории, всегда много. Они касаются оформления или переоформления земельных участков, видов их разрешенного использования и верного разграничения. Постарались ответить на все, а те, что требуют дальнейшего решения, взяты на контроль.

Староста деревни Красная Горка Лариса Гудкова поблагодарила администрацию за внимание к сельским территориям. Она напомнила, что в этом году на территории деревни сделали отличную спортивную площадку и проводят ремонт дорог.

Отметим, что по итогам встречи составлен протокол с конкретными сроками выполнения поставленных задач. Это позволит оперативно и эффективно решать проблемы, волнующие жителей территориального управления «Федоскино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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Благоустройство Мытищи
26 июня 2024, 21:52
Объект незаконной торговли ликвидировали на Осташковском шоссе в Мытищах
Медиасток.рф
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Сотрудники управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи пресекли незаконную торговлю плодоовощной продукцией на федеральной трассе вблизи дома № 6 на Осташковском шоссе. Продавцы работали без разрешительной документации, нарушая действующие правила.

Представители управления демонтировали нестационарный объект и изъяли имущество на ответственное хранение. Данная мера направлена на обеспечение порядка и соблюдение закона в сфере торговли.

Отметим, что работа по наведению порядка в нестационарной торговле продолжается. Управление потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи призывает всех жителей быть внимательными и ответственно подходить к выбору мест для покупок, так как приобретение товаров в несанкционированных местах несет высокий риск для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Торговля
26 июня 2024, 21:36
Вторая смена завершилась в лагере «Патриот» в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Вторая смена «Лагеря настоящих героев», проходившая на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», завершилась 25 июня. В этот раз лагерь принял 20 девочек, для которых была специально разработана программа «Школа безопасности».

В рамках занятий подростки изучили правила поведения в различных условиях для сохранения собственной безопасности. Особое внимание уделялось вопросам безопасности в киберпространстве, что особенно актуально в современном мире. Кроме того, девочки получили первичные знания и навыки по самообороне и правилам ее применения.

Отметим, что программа «Школа безопасности» направлена на формирование у подростков уверенности в своих силах и умения защищать себя в различных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Мытищи Детские лагеря
26 июня 2024, 21:35
«Стимул к переменам». Андрей Воробьев — о создании в Сергиевом Посаде духовного центра
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за содействие в возвращении иконы Андрея Рублева в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Это большое событие для всех православных верующих, написал он своем Telegram-канале.

По словам главы региона, президент России поддержал развитие Сергиева Посада как национального духовного центра.

«Создание фонда по сохранению, развитию и воссозданию исторического облика города - стимул к тем переменам, которые ждут жители, священнослужители, верующие и туристы», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что сейчас особенно важно создать прочный фундамент для будущих изменений.

«Для этого мы подготовили 12 первоочередных мероприятий для развития коммунальной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реставрации объектов культурного наследия», - пояснил губернатор Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Сергиев Посад Владимир Путин Патриарх Кирилл
26 июня 2024, 20:57
Балашихинская больница стала лучшей в регионе по направлению трансфузиологии
Пресс-служба администрации Балашихи
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Балашихинская больница получила высокую оценку Московского областного центра крови и была признана лучшей в Подмосковье по направлению трансфузиологии. В ходе проверки учитывались такие аспекты, как состояние нормативных документов, материальное обеспечение и логистика.

Врач-трансфузиолог Артур Ралко сообщил, что это стало возможно благодаря слаженной работе всего коллектива больницы. Старшая медсестра Людмила Тиху и медсестра Елена Иващенко внесли значительный вклад в достижение этого результата, а заведующий филиалом № 2 Михаил Геращенко оказал неоценимую помощь в решении организационных вопросов.

Это признание является важным шагом вперед для медицинского учреждения, особенно учитывая сложность логистики и необходимость обеспечения филиалов компонентами крови. Этот результат подчеркивает высокий уровень профессионализма и преданности делу всех сотрудников медучреждения.

Специалисты продолжат совершенствовать свою квалификацию, чтобы и в дальнейшем оставаться лидерами в области трансфузиологии и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи для своих пациентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Балашиха

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