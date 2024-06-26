Замглавы Мытищ Павел Нуштаев провел встречу со старостами деревни Федоскино

Павел Юрьевич отметил, что вопросов по земле, особенно на сельской территории, всегда много. Они касаются оформления или переоформления земельных участков, видов их разрешенного использования и верного разграничения. Постарались ответить на все, а те, что требуют дальнейшего решения, взяты на контроль.

Староста деревни Красная Горка Лариса Гудкова поблагодарила администрацию за внимание к сельским территориям. Она напомнила, что в этом году на территории деревни сделали отличную спортивную площадку и проводят ремонт дорог.

Отметим, что по итогам встречи составлен протокол с конкретными сроками выполнения поставленных задач. Это позволит оперативно и эффективно решать проблемы, волнующие жителей территориального управления «Федоскино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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