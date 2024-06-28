Замглавы Мытищ Олег Сотник провел встречу с жителями улицы Мира

В частности, решено поставить на контроль график работы вентиляторов подземного паркинга. Также принято решение направить обращение в региональный Роспотребнадзор с просьбой организовать замер уровня шума от системы вентиляции паркинга. В случае выявления нарушений предусмотрено привлечение руководства паркинга к ответственности.

Кроме того, управляющей компании «Домжилсервис» поручено проработать вопрос с одним из собственников квартир относительно приведения в надлежащее состояние второго подъезда дома.

Все вышеупомянутые меры должны быть выполнены до 26 июля текущего года. Это решение принято для улучшения условий проживания жителей и повышения качества обслуживания инфраструктуры дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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