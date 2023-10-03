Замглавы Минздрава Подмосковья провел день в перинатальном центре в Наро-Фоминске

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«Я в восторге. Если бы в каждом медицинском учреждении так встречали пациентов и гостей, оказывали столько внимания, все жители были бы довольны», - заявила Зинатулина.

Сначала замминистра отправилась на стойку администраторов.

«Служба заботы о пациентах начинается со входа. Современные жители Подмосковья не готовы долго ждать, они ценят время и заботу о себе, мы знаем это и отработали до секунды маршрутизацию по каждому из тысячи возможных вариантов предоставления медицинского обслуживания», - рассказала главный врач Людмила Кещьян.

Зинатулина посетила акушеров-гинекологов, кабинаты УЗИ, дневной стационар, школу материнства, арт-урок живописи для будущих мам и отделение катамнеза, где находятся недоношенные дети, а также Центр мягких родов. Замминистра пообщалась не только в мамами и беременными, но и с папами. В конце визита она поблагодарила коллектив за работу.

Детскую больницу в Красногорске достроят через полгода, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Она станет лучшей в Подмосковье - это будет современный центр с самыми новыми технологиями, где принимать по ОМС смогут юных пациентов со всей России.

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