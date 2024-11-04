04 ноября 2024, 10:40

Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями дома на Набережной улице

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Заместитель главы Лосино-Петровского Михаил Пешков встретился с жителями дома № 4б на Набережной улице. Они рассмотрели несколько вопросов.

Жители попросили перенести контейнерную площадку и устранить подтопление перед домом. Замглавы подчеркнул, что существующий колодец не справляется во время обильных осадков. Специалистам необходимо спроектировать строительство новой ливневки. Бригада МБУ «Городское хозяйство» вычистила сооружение от ила, чтобы временно решить проблему.

Собственники также отметили, что во дворе необходимо установить детскую площадку. Замглавы Лосино-Петровского Михаил Пешков сказал, что данный вопрос рассмотрят для включения в программу на 2025–2026 годы.

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Лосино-Петровский
04 ноября 2024, 11:40
Ремонт теплосетей завершился в деревне Корпуса под Лосино-Петровским
Изотов Руслан Владимирович
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество теплоснабжения в квартирах деревни Корпуса. Там завершили капитальный ремонт сетей.

Теперь горячая вода и отопление бесперебойно поступают в квартиры собственников. Рабочие засыпают трубы, вскоре благоустроят территорию. Работы планируют завершить полностью к середине ноября.

Капитальный ремонт сетей также завершился в микрорайоне Солнечный.

Специалисты обращают внимание на то, что в связи с установкой новых труб возможно наличие неприятного запаха и примесей. В течение месяца все нормализуется.

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Лосино-Петровский Квартиры
04 ноября 2024, 11:39
Акцию ко Дню народного единства провели для школьников в Лосино-Петровском
Биокомбинатовская СОШ
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Цикл видеороликов «ДНК России» увидели ученики Биокомбинатовской школы. Там прошла патриотическая акция ко Дню народного единства.

Подобный формат для школьников проводят совместно с российским обществом «Знание».

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями организовала просмотр роликов и обсуждение. Обучающиеся узнали о важности единства и согласия в нашем обществе.

«Такой просмотр фильмов о нашей родине важен и нужен. Дети узнают новые факты о России, погружаются в историю поистине великой страны. Это развивает кругозор и служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - рассказала о цикле видеороликов «ДНК России» учитель Биокомбинатовской средней образовательной школы.

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Россия Лосино-Петровский
04 ноября 2024, 11:39
Экологическую акцию по сбору пластика провели в Лосино-Петровском
Биокомбинатовская СОШ
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В Биокомбинатовской школе прошла акция «Добрые крышечки». Жителей призвали позаботиться об окружающей среде и сдать пластик на переработку.

«Добрые крышечки» - всероссийский волонтерский проект. Он создан для того, чтобы помочь детям, которым нужна поддержка, и сделать окружающую среду чище.

«Когда узнала об этой акции по сбору пластиковых крышечек, сразу поняла, что буду участвовать и расскажу о ней своим знакомым. Собирали всей дружной компанией и принесли их в пункт приема. Считаю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить нашу экологию и окружающую среду», - поделилась жительница городского округа Лосино-Петровский.

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Школы Лосино-Петровский Экология
04 ноября 2024, 11:38
Глава Лосино-Петровского Джеглав поздравил ветерана с вековым юбилеем
Изотов Руслан Владимирович
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Глава городского округа Лосино-Петровский поздравил жительницу поселка Свердловский Октябрину Ивановну со 100-летним юбилеем. В годы Великой Отечественной войны она работала волонтером и помогала солдатам.

Октябрина Ивановна окончила школу и отправилась работать на тонко-суконную фабрику. Здесь она трудилась до пенсии. В годы войны юная Октябрина помогала солдатам. Ее наградили медалями «Ветерана труда» и «Участник Великой Отечественной войны».

Она прожила с мужем 43 года. Воспитала сына, внуков, правнуков и праправнуков. Все они заботятся о бабушке.

Именинница рассказала, что секрет долгожительства в движении. Она по сей день самостоятельно готовит еду и занимается домашними делами.

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Лосино-Петровский Великая Отечественная война

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