Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями дома на Набережной улице

Жители попросили перенести контейнерную площадку и устранить подтопление перед домом. Замглавы подчеркнул, что существующий колодец не справляется во время обильных осадков. Специалистам необходимо спроектировать строительство новой ливневки. Бригада МБУ «Городское хозяйство» вычистила сооружение от ила, чтобы временно решить проблему.

Собственники также отметили, что во дворе необходимо установить детскую площадку. Замглавы Лосино-Петровского Михаил Пешков сказал, что данный вопрос рассмотрят для включения в программу на 2025–2026 годы.

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