Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями дома № 5 на Первомайской улице

Сейчас завершается установка нового грузового лифта, а следующим этапом станет замена пассажирского лифта. На выполнение каждого из этапов требуется около 90 дней, и работы идут строго по графику.

Кроме того, в 2025 году после окончания отопительного сезона планируется провести капитальный ремонт инженерных систем дома, включая холодное и горячее водоснабжение, а также отопление.

Во время встречи жители поделились своими жалобами на чрезмерное использование пескосоляной смеси при обработке входной группы. Это вызывает неудобства, негативно сказывается на состоянии зеленых насаждений и создает проблемы для домашних животных. По итогам обсуждения было поручено управляющей компании взять этот вопрос на контроль, учесть пожелания жителей и принять меры для улучшения ситуации. Также было предложено уделить внимание благоустройству придомовой территории и принять участие в экологической акции «Посади свое дерево».

Следующий визит к жителям дома запланирован на весну, когда будет проведена оценка качества установленного лифтового оборудования.