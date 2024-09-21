Замглавы Лосино-Петровского проверил качество водоснабжения в Солнечном

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По поручению главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава выездные встречи с горожанами и осмотр территорий проводит его заместитель Роман Мещеряков.

Жители микрорайона Солнечный пожаловались на низкое качество водоснабжения. На встрече взяли пробу воды, при визуальном осмотре примесей и грязи не выявили, но обнаружили запах. Комиссия приняла решение провести независимый анализ холодной и горячей воды.

Также на встрече собравшихся интересовал срок завершения работ по капитальному ремонту тепловых сетей. Подрядчик пообещал обновить системы теплоснабжения в течение двух недель.

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