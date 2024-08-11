11 августа 2024, 20:26

Замглавы Лосино-Петровского проверил благоустройство Митянинского карьера

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Для осмотра территории и встречи с жителями на Митянинский карьер приехал заместитель главы округа Лосино-Петровский Михаил Пешков. Он проверил обустройство волейбольной площадки, спасательной вышки и других элементов.

Благоустройство Митянинского карьера проинспектировал заместитель главы Лосино-Петровского Михаил Пешков. Он также встретился с местными жителями, они попросили при обустройстве карьера не вмешиваться в естественную эко систему.

«Мы поддержали их в этом вопросе. В настоящее время установлены только отдельные элементы, которые помогут более комфортно проводить время на пляже: кабинки для переодевания, волейбольная площадка, спасательная вышка», - рассказал Михаил Пешков.

Также в карьер завезли песок.

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Благоустройство Лосино-Петровский
11 августа 2024, 15:37
Депутат Валентин Герасимов проверил безопасность детских площадок в Химках
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Безопасность игровых зон городского округа Химки проинспектировали депутат округа Валентин Герасимов, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» и сотрудники службы спасения. Комиссия оценила состояние детских игровых городков по четырем улицам.

Депутат Валентин Герасимов, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», а также представители службы спасения «ХимСпас» осмотрели детские площадки по улицам Аптечная, Ватутина, Чапаева и Кирова в Химках.

«В ходе рейда мы оценивали состояние игровых городков, наличие и исправность ограждений, чистоту и освещенность территории. Особое внимание уделялось выявлению потенциально опасных элементов: металлических крепежей, острых углов, поврежденных горок и качелей», - сказал Валентин Герасимов.

По словам муниципального депутата Николая Томашова, такие выезды помогают оперативно отрабатывать жалобы от жителей, устранять неисправности на площадках, а также сохранять безопасность детей.

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Благоустройство Химки Депутаты
11 августа 2024, 13:26
Новая подстанция скорой помощи появится в селе Поречье в 2025 году
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Новая подстанция скорой медицинской помощи появится в селе Поречье Можайского городского округа. Пост будет рассчитан на дежурство трех бригад в смену.

Новая подстанция будет двухэтажной. Там разместят диспетчерскую, комнаты отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, учебно-методический кабинет, комнату хранения медикаментов и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории построят гараж для автомобилей скорой помощи, открытую стоянку и парковочное пространство.

Подстанция в Можайске продолжит работу, но обслуживание перераспределят, когда закончат строительство нового пункта в Поречье.

Пост строят в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Подстанцию планируют сдать в 2025 году.

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Скорая помощь Можайск
11 августа 2024, 12:56
Систему безопасности «План Б» установили в гимназии Реутова в этом году
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В городском округе Реутов стартовала приемка школ и детских садов к новому учебному году. В гимназии установили уникальную систему безопасности «План Б», которая блокирует входы и выходы в случае угрозы.

Помимо безопасности, комиссия оценивает готовность учебных классов, столовых и медицинских пунктов. Проверка завершилась в Реутове 8 августа.

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Готовность учебных заведений проверяет специальная комиссия. В первую очередь уделяют внимание безопасности детей. Специалисты проверяют подходы к школам и детским садам, состояние дорог, тротуаров и пешеходных переходов, освещение и отсутствие несанкционированной торговли.

В одной из гимназий Реутова установили систему безопасности «План Б». Она не только автоматически закрывает входы и выходы из школы, но и передает кадры с камер видеонаблюдения директору.

«Антитеррористическая безопасность - это самое первое, на что обращается внимание, а также пожарная безопасность, санитарные, гигиенические и медицинские нормы. Первый вопрос на видеоконференцсвязи с губернатором Андреем Воробьевым - это подготовка школ к новому учебному году. Эти пункты - одни из первых», - прокомментировала заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина.

Школы Реутов
11 августа 2024, 10:25
Новый эвакуатор приобрели для предприятия «Коломенский трамвай»
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Новый эвакуатор закупили на предприятие «Коломенский трамвай» на смену буксировщика ГАЗ-53, который работал с 1980-х годов. Машина предназначена для подъема сошедших с рельс вагонов и их дальнейшей буксировке.

Эвакуатор сконструирован полностью по запросу сотрудников «Коломенского трамвая». Реализовывали задумку инженеры Пильнинского оптико-механического завода на базе шасси КамАЗ-43118. Полноприводная машина позволяет добраться до самых труднодоступных мест в любую погоду.

Инженеры «Коломенского трамвая» также заказали сдвоенную кабину. В случае необходимости на место приедет вся бригада на одной машине. Силовая установка дает широкий спектр для действий при подъеме вагона. Это уже подтвердили на первом испытании.

На предприятии «Коломенский трамвай» числятся 52 пассажирских вагона. Ежедневно выходят на линию - 38. Также эксплуатируются семь специальных вагонов.

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Коломна

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