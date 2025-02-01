Замглавы Лосино-Петровского Михаил Пешков провел обход в деревне Митянино

Жители деревни Митянино обратились к замглавы муниципалитета Михаилу Пешкову с просьбой восстановить освещение на территории бывшего потребительского жилищно-строительного кооператива «Витязево поле». Расположенные там линии не передали на баланс администрации округа. Жителям населенного пункта рассказали о вариантах решения проблемы.

Помимо этого, собравшихся волновал вопрос транспортного сообщения между деревней Митянино и другими населенными пунктами. Сейчас такой возможности нет, а потребность у жителей есть: население деревни растет за счет того, что все больше многодетных семей получают там земельные участки. Этот вопрос требует детальной проработки и времени, представители администрации взяли его на контроль.