Замглавы Лобни Вадим Лебедев принял участие в тренировке по футболу в школе № 3

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«Тренировка получилась насыщенная и активная. В завершении играли 30 минут в футбол, со счетом 5:5 победила дружба. С тренерским составом обсудили меры поддержки особенных ребят, которые реализуются в Лобне», - заявил Лебедев.

Программа позволяет ребятам заниматься спортом и общаться со сверстниками. В программу тренировок включены элементы общеразвивающих и подводящих упражнений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увлечении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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