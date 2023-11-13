13 ноября 2023, 12:01

Замглавы Лобни Вадим Лебедев принял участие в тренировке по футболу в школе № 3

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Программу «Мини-футбол с особенными детьми» реализуют в Лобне. Очередная тренировка в рамках проекта прошла в школе № 3. Заместитель главы округа Вадим Лебедев принял в ней участие.

«Тренировка получилась насыщенная и активная. В завершении играли 30 минут в футбол, со счетом 5:5 победила дружба. С тренерским составом обсудили меры поддержки особенных ребят, которые реализуются в Лобне», - заявил Лебедев.

Программа позволяет ребятам заниматься спортом и общаться со сверстниками. В программу тренировок включены элементы общеразвивающих и подводящих упражнений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увлечении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Спортсмены Лобня Футбол
13 ноября 2023, 12:42
Детский интерактив по финансовой грамотности прошел на выставке-форуме «Россия»
МЭФ МО
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Министерство экономики и финансов Московской области провело интерактив по финансовой грамотности для детей и подростков. Активность организовали на стенде «Финансовые технологии на службе людям» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Квест провел замминистра экономики и финансов Андрей Майоров. Он рассказал гостям факты из мира финансов, после чего дети стали частью игры «Алиас» на знание финансовых терминов.

Целью интерактива по финансовой грамотности стало получение несовершеннолетними навыком ответственного отношения к деньгам.

«Финансовая тема привлекла посетителей всех возрастов. Команды, состоявшие из детей, подростков и взрослых мерились силами в игре „верю/не верю“. Сложные вопросы во время напряженной борьбы за победу обсуждали все вместе, рассматривая разные версии», - уточнили в ведомстве.

Самым юным участником квеста стал 11-летний Михаил. Победители игры получили не только знания, но и беспроводную колонку и ланчбокс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» позволит посетителям совершить виртуальное путешествие по значимым местам региона.

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Выставка-форум «Россия»
13 ноября 2023, 12:41
Андрей Воробьев поздравил полицейских с профессиональным праздником
Пресс-служба губернатора Московской области
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Награждения лучших сотрудников провели в Подмосковье ко Дню полиции, 10 ноября. Губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей органов внутренних дел с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы.

«Прежде всего, я хочу поздравить вас, Виктор Кузьмич, и всех сотрудников внутренних дел. В пятницу отмечали День полиции. Большое количество людей находятся на службе. Каждый день, круглые сутки работают наши участковые, специальные подразделения. Хочу в вашем лице поблагодарить всех за эту слаженную работу, взаимодействие», - обратился губернатор к начальнику Главного управления МВД России по Московской области Виктору Паукову.

Андрей Воробьев подчеркнул важность работы полиции.

«Уверен, что и дальше наш главк будет на хорошем, высоком счету. Наши поздравления вам и всем вашим сотрудникам», - добавил глава региона.

В пятницу, 10 ноября, в городских округах Подмосковья прошли награждения выдающихся сотрудников полиции. Благодарственные письма и грамоты получили те, кто добился значимых результатов работы за последний год, а также ветераны МВД.

Андрей Воробьев Полиция
13 ноября 2023, 12:30
Андрей Воробьев объявил о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые перестановки в правительстве. Новым руководителем Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра стал Кирилл Карасев. Владислав Мурашов занял должность заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия.

«Владислава мы хорошо знаем, в нашей команде работает с первого дня на разных позициях. Очень надеюсь, Владислав, что новые подходы, все те задачи, которые стоят и в лесном комплексе, и в вверенном вам министерстве, будут достойно выполняться с учетом постоянного поиска, трансформации, умных решений», - подчеркнул Воробьев.

По словам главы Подмосковья, все главы муниципалитетов, которые работают в правительстве, активно взаимодействуют и сотрудничают при решении различных задач.

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Андрей Воробьев
13 ноября 2023, 12:26
Цифровой рентген-аппарат установили в амбулатории Балашихи
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Современный рентгеновский аппарат появился в поликлинике в Балашихе. Теперь врачам не придется печатать снимки, что сократит время на обследование вдвое.

Оборудование установили в деревне Черная на улице Агрогородок, 8. За две смены в обновленном рентген-кабинете примут до 50 человек.

Обследовать смогут и взрослых, и детей. Время, затраченное на каждого пациента, сократится в два раза. Теперь на обследование будет уходить 15 минут вместо 30. Также значительно уменьшится лучевая нагрузка.

Печатать снимки больше не придется, изображение разберут на компьютере. Принимать жителей начнут с 13 ноября. Запись доступна через единую медицинскую информационно-аналитическую систему.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поддержка будущим мам в Подмосковье по уникальному проекту «Наша женская консультация» стала лучшей в России.

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Медицина Балашиха

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