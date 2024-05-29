29 мая 2024, 20:44

Замглавы Лобни Синелобов проверил содержание домов на Мирной улице

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Заместитель главы Лобни проверил состояние домов на улице Мирной. «ВСК — Комфорт» поручено устранить нарушения

Заместитель главы городского округа Лобня Алексей Синелобов провел обход домов 32, 34, 29 по улице Мирной 29 мая 2024 года. В ходе проверки были выявлены как положительные, так и отрицательные моменты.

В подъезде дома 34 уборка проводится согласно графику, а дворовая территория приведена в порядок. Однако в подвальном помещении дома 32 требуется провести уборку и устранить следы протечки. В подъезде также необходимо отремонтировать входную группу. Заместитель главы поручил управляющей компании «ВСК - Комфорт» выполнить эти работы в летний период.

При входе в подъезд дома 29 выявлено разрушение плитки. Алексей Синелобов обратил внимание управляющей компании на эту проблему. Контейнерная площадка на дворовой территории находится в надлежащем состоянии, мусор вывозят согласно графику.

Проверка содержания домов в Лобне проходит в ежедневном режиме. Анонсы встреч заместители главы муниципалитета публикуют в своих социальных сетях.

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Лобня Работа
29 мая 2024, 20:38
Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах по аренде в Домодедове
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Рекордную стоимость лота на торгах зафиксировали в городском округе Домодедово. Аукцион провел комитет по конкурентной политике Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участок 18 соток земли, расположенный в микрорайоне Барыбино взяли в аренду за 38 миллионов рублей в год. В аукционе приняли участие пять претендентов. Цена стартовала с 1 422 127,61 рублей в год, но участники подняли ее в 27 раз.

Всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 155 аукционов с 20 по 24 мая.

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Аукционы Строительство Бизнес
29 мая 2024, 20:24
Еще 17 многоквартирных домов в Мытищах обновили по программе капремонта
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы. По 17 домам капремонт уже выполнен в полном объеме, еще 43 дома — в работе.

Особое внимание капитальному ремонту уделяет администрация, регулярно осуществляющая проверки на объектах вместе с активными жителями и управляющими компаниями.

В рамках программы запланирован капитальный ремонт 161 дома, из которых 17 уже полностью отремонтированы, а работы продолжаются в 43 домах. Все процессы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта собственникам помещений необходимо провести собрание, на котором общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и сроки их выполнения. Полученное решение должно быть оформлено протоколом и передано управляющей организации и администрации для дальнейшей реализации.

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Мытищи Работа
29 мая 2024, 20:09
Жители голосуют за свой любимый город. Воробьев рассказал о программе благоустройства
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Еще в 2020 году президенту Владимиру Путину в Подмосковье продемонстрировали Центр управления регионом. С помощью этой системы жители голосуют за изменения в любимом городе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там: парк, сквер или какое-то другое важное изменение», - отметил глава региона.

Рассматриваемая сейчас программа сбалансирована и крайне важна. Она предусматривает значительные ресурсы и инвестиции, подчеркнул Воробьев.

Еще одним важным проектом губернатор назвал развитие космической группировки. Он выразил уверенность в том, что отечественные специалисты смогут реализовать эту программу.

Инвестиции Благоустройство Андрей Воробьев Центр управления регионом Подмосковья
29 мая 2024, 20:06
Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют
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Масштабная реконструкция изношенных очистных сооружений начнется в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода Одинцовского городского округа. Оборудование ввели в эксплуатацию в 1987 году и тех пор проводили лишь мелкий ремонт.

Технический проект реконструкции уже прошел необходимые согласования, идет составление сметы. По словам главы городского округа Андрея Иванова, износ очистных сооружений достиг 90%.

Сейчас канализационная насосная станция обслуживает 280 многоквартирных и 1580 частных домов, социальные объекты и санатории Звенигорода. Начать работы планируется уже этим летом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство

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