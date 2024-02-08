08 февраля 2024, 18:23

Замглавы Лобни Павел Сибарсов обсудил с жителями вопросы безопасности

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Заместитель главы администрации Лобни по территориальной безопасности Павел Сибарсов встретился с местными жителями микрорайона Красная поляна. В доме культуры, который стал площадкой для общения, обсуждались вопросы безопасности, в частности, новые методы мошенничества и способы предотвращения подобных инцидентов.

Также Павел Сибарсов провел встречу у дома 18 по улице Текстильной, где жители ранее выразили потребность в установке видеокамеры для повышения безопасности.

«Камера установлена, продемонстрировали её работоспособность и ответили на поступившие от граждан вопросы», - отметил Павел Сибарсов.

В планах заместителей главы Лобни встречи с жителями проводить и в дальнейшем.

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Лобня
08 февраля 2024, 18:34
Плановый ремонт дорог провели в Рузском городском округе
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Бригады дорожных служб провели ремонтные работы на дорогах Рузского городского округа в рамках планового обследования региональной сети. Мониторинг состояния дорожной инфраструктуры проводится регулярно.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонтные рабочие устранили подтопление на улице Лебеденко в черте города Рузы, а также провели ямочный ремонт дороги на улице Московской в поселке Дороховона.

Коммунальщики убрали мусор с посадочной площадки на улице Верейской в деревне Колодкино.

В ходе постоянного мониторинга специалисты следят за состоянием дорог, тротуаров, а также светофоров, дорожных знаков и ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Дороги Руза
08 февраля 2024, 18:27
Врип главы Дзержинского рассказал Андрею Воробьеву о планах округа на 2024 год
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с временно исполняющим полномочия главы Дзержинского Андроником Паком. Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, благоустройство, а также строительство соцобъектов.

«Я несколько месяцев назад посещал Дзержинский, провел встречи и в школе, и в поликлинике, затем на флагманском предприятии „Союз“. Обсудили ряд очень чувствительных вопросов - выезд из Дзержинского, новые школы, капитальный ремонт, строительство нового стадиона - все то, что действительно необходимо для улучшения качества жизни родного вам города», - сообщил Воробьев.

Дзержинский ждут значительные перемены в 2024 году. По словам Пака, в округе откроют долгожданную школу № 7, а также капитально отремонтируют гимназию № 5.

«Свою работу мы выстаиваем исключительно на диалоге с жителями. Наша цель - поднять благосостояние округа в части доходов, создать комфортную городскую среду, чтобы люди увидели перемены», - подчеркнул врип главы.

Еще одна важная тема - благоустройство округа. Сейчас в Дзержинском продолжается преображение сквера имени Громцева. Работы планируют завершить уже в этом году. Модернизация коснется и стадиона «Орбита». По словам Пака, жители просили построить новый ФОК с ледовой ареной. Уже есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект.

Вопрос доступности медицины также остается на контроле. В Дзержинском поэтапно приводят в порядок городскую больницу. Кроме того, в 2024 году завершится обновление взрослой поликлиники - на данный момент готовность объекта превысила 50%.

Андроник Пак рассказал Воробьеву и о модернизации системы ЖКХ. В округе запланирован капремонт теплосетей и сетей водоснабжения, а также реконструкция ВЗУ № 1 и № 3, а в 2026 году в Дзержинском приступят к обновлению канализационного коллектора.

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Андрей Воробьев Дзержинский
08 февраля 2024, 18:18
Глава Подмосковья: защита интересов добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач
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Защита прав добросовестных предпринимателей — одна из ключевых задач, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже удалось погасить долги по зарплате на два миллиарда рублей благодаря участию прокуратуры и областного правительства.

Защита прав добросовестных предпринимателей - одна из ключевых задач, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Уже удалось погасить долги по зарплате на два миллиарда рублей благодаря участию прокуратуры и областного правительства.

Надзорные меры в прошлом году помогли добиться практически полного погашения задолженности перед организациями более чем на 1,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем были погашены долги и перед самими работниками.

«Активная позиция и прокуратуры Подмосковья, и правительства региона позволила погасить задолженность по заработной плате почти на два миллиарда рублей. Очень большая цифра», - сказал заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев.

Он добавил, что задача - не допустить снижения прокурорского надзора: еще 2,5 тысячи работников организаций в Подмосковье ждут положенных денег за свой труд.

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Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области
08 февраля 2024, 18:12
Коммунальщики выполнили свыше 70 заявок по уборке плесени в подъездах в Подмосковье с начала года
Госжилинспекция Московской области
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С начала года жители Подмосковья подали более 150 заявок на устранение плесени в подъездах. Из них 72 уже выполнили.

Как рассказали в ГУСТ, оставшиеся заявки устранят в ближайшее время.

Большинство обращений поступило из Подольска, Богородского, Чехова и Химок.

Сообщить о плесени в подъездах жители могут на портал Единой диспетчерской службы. Управляющие компании возьмут заявку в работе в течение суток.

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Благоустройство

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