Замглавы Лобни Евгений Аптекин встретился с жителями улицы Калинина

Воспитанник школы бокса «Пересвет» из Реутова Святогор Смирнов стал чемпионом России. Турнир, в котором приняли участие 200 сильнейших спортсменов со всей страны, прошел в Дагестане.

Подготовку к боям Смирнов начал три месяца назад.

«Главное - передняя рука, чтобы не давать сопернику двигаться. Замучить его передней рукой. Для меня она - левая, и в этом есть преимущество. Но сложность была даже не в боях. Я приехал в другой регион, там другой климат абсолютно. Даже дышать трудно было», - рассказал чемпион.

В ближайших планах - поехать на международные соревнования в Турции. И несмотря на то, что время еще есть, тренировки спортсмен планирует начать уже на следующей неделе.

«Перспективы есть, Святогор - очень сильный спортсмен. Мы покажем всем, кто такой Святогор Смирнов из Реутова», - завил старший тренер клуба боевых единоборств «Александр Пересвет» Виталий Фодлаш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».