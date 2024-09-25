Замглавы Истринского округа вручил первые паспорта еще 13 школьникам

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Сотрудники Госавтоинспекции собрали в одной из одинцовских школ круглый стол. Ученики и юные инспекторы движения приняли в нем активное участие.

Участники круглого стола обсудили развитие деятельности отрядов юного инспектора движения и поделились творческими идеями по популяризации безопасного движения. Ребята совместно с медиацентром подготовили презентации о правилах дорожного движения, после чего проверили базовые знания первоклассников.

Автоинспекторы также рассказали ребятам об основных правилах поведения на дороге с профессиональной точки зрения.

Не обошлось без подарков - сотрудники вручили ученикам первых классов информационные материалы и световозвращающие аксессуары. Они поблагодарили своих помощников, отметив, что активная работа юных инспекторов движения повышает культуру безопасного поведения на дорогах.

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