09 ноября 2023, 19:56

Замглавы ГУСТ Анашкин обсудил содержание территорий Подмосковья с главами городских округов

ГУСТ МО
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Заместитель руководителя ГУСТ Никита Анашкин провел общеобластной еженедельный штаб. В ходе мероприятия обсудили устранение дефектов уличного освещения, нарушения, выявленные через камеры «Безопасный регион», а также взаимодействие с председателями МКД.

Никита Анашкин подчеркнул, что вопрос бесперебойной работы уличного освещения выходит на передний план в связи с погодными изменениями. Представители Главного управления содержания территорий внимательно следят за этим.

«Сейчас в Подмосковье 84% замечаний по этой части уже устранено», - отметил Никита Анашкин.

В ходе заседания определили городские округа, которые справляются с поставленной задачей. В список вошли 23 муниципалитета. Кроме того, были выявлены округа, где стоит усилить работу.

Отдельное внимание на совещании уделили важности сотрудничества с управдомами Подмосковья и напомнили, что с отработкой замечаний, поступающих от жителей, нельзя затягивать.

Заместитель Руководителя ГУСТ также рассказал об активном применении камер «Безопасного региона», при помощи которых стало возможно выявлять нарушения и следить за сроками их устранения.

«На этой неделе темп выше среднего - отработано более 200 нарушений, но всегда есть, куда стремиться», - рассказал Никита Анашкин.

В заключение он добавил, что 13 муниципалитетам необходимо пересмотреть подход, иначе их ждет штраф за неисполнение сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ
09 ноября 2023, 20:16
Жителям Подмосковья напомнили о способах оплаты взносов на капремонт
Unsplash
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Единый оператор по сбору средств за услуги ЖКХ «МосОблЕИРЦ» напомнил жителям Московской области о правилах оплаты взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений. Выгоднее всего это сделать при помощи онлайн-сервиса.

На сегодняшний день минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Подмосковье составляет 14 рублей за один квадратный метр. При этом у собственников есть выбор кому оплачивать взнос.

Так, они могут это сделать через Систему быстрых платежей в личном кабинете на сайте «МосОблЕИРЦ» без комиссии. Также можно воспользоваться терминалами в клиентских офисах расчетных центров.

Кроме того, собственники могут оплатить взнос на счет Фонда в отделениях банков или используя онлайн-сервисы банков. Реквизиты и квитанции размещены на портале Фонда в разделе «Контакты».

Отметим, что обязанность по уплате взносов на проведение капитального ремонта возникает у всех собственников после включения дома в Региональную программу капремонта. Соответствующую карту можно посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что очень важно обеспечить прозрачность и не допустить срыва сроков проведения работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Ремонтные работы
09 ноября 2023, 19:07
Команда Подмосковья заняла 2 место в межрегиональном хакатоне «Беспилотничество 2023»
Министерство образования МО
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Команда из Московской области заняла второе место в межрегиональном хакатоне инженерных команд «Беспилотничество 2023». Соревнования проходили в городе Иваново.

Принять участие в соревнованиях приехали более 100 человек из разных субъектов РФ. Их разделили на команды для решения задачей от предприятий из реального сектора экономики по профилю беспилотничества. Конкурсантам предложили два направления: «сборка и автономное движение мобильного робота в динамически изменяемых условиях» и «сборка и управление беспилотными летательными аппаратами».

В состав команды, представляющей Московскую область, вошла ученица Сергиево–Посадского физико–математического лицея Вероника Давыдкина. Ребятам удалось занять второе место, что говорит о высоком профессионализме участников.

Она рассказала, что постоянная взаимовыручка со стороны команд и наставников, а также обмен опытом помогли создать дружескую атмосферу и использовать свои возможности на максимум.

Отметим, что межрегиональный хакатон «Беспилотничество 2023» способствует обмену опытом между студентами, проживающими в разных уголках России. Кроме того, участие в подобного рода мероприятиях способствует популяризации инженерных специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Образование
09 ноября 2023, 18:29
Мужчину весом 200 килограммов спасли от смерти в больнице в Домодедове
Unsplash
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В больницу в Домодедове поступил мужчина в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с пупочной грыжей и некрозом кишечника. Ситуацию осложняло то, что вес пациента достигал 200 килограммов.

Вадим Кузьмин находится в больнице уже больше месяца. В инфекционное отделении он попал с двухсторонней пневмонией, а уже в клинике хирургии диагностировали сепсис и острую почечную недостаточность. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и гемодиализу.

Мужчину прооперировали. Операция длилась три часа. Врачи признают: если бы не единственный в Московской области аппарат для экстренного гемодиализа, все могло закончится иначе.

«Чувствую себя хорошо, иду на поправку, с тем, что сюда поступил - это небо и земля, потому что сюда я, можно сказать еле заполз в больницу», - отметил пациент Вадим Кузьмин.

По словам анестезиолога-реаниматолога Михаила Кашеварова, во время системного воспалительного ответа выделяется большое количество цитокинов, поэтому врачи применили метод гемосорбции цитокин, который значительно снижает реакцию организма на серьезное осложнение.

«Они спасли моего сына, потому что сын перестал дышать, у него отказали почки. И уже знаете ни о чем не верилось, но молодцы спасли, значит они большие профессионалы. Спасибо им огромное. Просто поклонится им можно до пояса», - заявила мать пациента Ирина Кузьмина.

Отмечается, что сейчас состояние пациента удовлетворительное, и мужчина идет на поправку. Вадиму Кузьмину предстоит еще полтора месяца амбулаторного лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Медицина Город Домодедово
09 ноября 2023, 18:04
Минтранс Подмосковья: расписание поездов Ленинградского направления частично изменится с 12 по 28 ноября
АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»
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Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 12 по 28 ноября. В региональном Минтрансе заявили, что корректировки вызваны работами по модернизации ж/д инфраструктуры на участках Подсолнечная — Клин и Дорошиха — Лихославль.

Пригородные поезда на участках Москва - Тверь, Москва - Конаково и Лихославль - Тверь будут ходить по измененному расписанию, а часть поездов отменят. Интервалы движения электричек также увеличат.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Поезда

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