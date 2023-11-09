Замглавы ГУСТ Анашкин обсудил содержание территорий Подмосковья с главами городских округов

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Никита Анашкин подчеркнул, что вопрос бесперебойной работы уличного освещения выходит на передний план в связи с погодными изменениями. Представители Главного управления содержания территорий внимательно следят за этим.

«Сейчас в Подмосковье 84% замечаний по этой части уже устранено», - отметил Никита Анашкин.

В ходе заседания определили городские округа, которые справляются с поставленной задачей. В список вошли 23 муниципалитета. Кроме того, были выявлены округа, где стоит усилить работу.

Отдельное внимание на совещании уделили важности сотрудничества с управдомами Подмосковья и напомнили, что с отработкой замечаний, поступающих от жителей, нельзя затягивать.

Заместитель Руководителя ГУСТ также рассказал об активном применении камер «Безопасного региона», при помощи которых стало возможно выявлять нарушения и следить за сроками их устранения.

«На этой неделе темп выше среднего - отработано более 200 нарушений, но всегда есть, куда стремиться», - рассказал Никита Анашкин.

В заключение он добавил, что 13 муниципалитетам необходимо пересмотреть подход, иначе их ждет штраф за неисполнение сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в регионе направят 320 миллиардов рублей.

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