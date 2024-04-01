Замглавы городского округа Кашира Тертышников рассказал о ремонте плотины на реке Сухая Любинка в деревне Знаменское

На вопросы, что произошло с дорогой и как жителям выбираться из города, «360» ответил заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

По его словам, произошел размыв тела плотины пруда на реке Сухая Любинка в деревне Знаменское.

«Плотина муниципальная, в настоящее время проезд через нее перекрыт, организовано дежурство оперативных сотрудников. Проведен подворовый обход территории, где находятся 19 жителей, все они имеют альтернативное жилье, но отказались от эвакуации. Угроза жизнедеятельности населению отсутствует, участки не подтоплены. В настоящее время ведутся работы по строительству альтернативной пешеходной переправы»,- рассказал Тертышников.

Он добавил, что подрядчик уже приступил к ремонтным работам.

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Замглавы городского округа Кашира Тертышников рассказал о проблемном участке дороги из-за размыва плотины