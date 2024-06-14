Замглавы Дмитровского округа Котова посетила предприятие «Фонте Аква ПК»

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Завод оснащен ультрасовременной системой трехстадийной очистки артезианской воды. Также здесь используется уникальное оборудование и технология производства сокосодержащих пастеризованных напитков.

Оксане Котовой сообщили, что расположенное в поселке Деденево, неподалеку от реки Волгуша, предприятие также имеет центральный склад готовой продукции.

Напомним, что «Фонте Аква ПК» является уникальным заводом, специализирующимся на производстве нескольких категорий безалкогольных напитков. В их ассортимент входят фирменный чай, питьевая и газированная вода, лимонад и сладкие напитки с добавлением натуральных фруктовых соков, а продукция представлена в 14 странах мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».