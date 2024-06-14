14 июня 2024, 19:33

Замглавы Дмитровского округа Котова посетила предприятие «Фонте Аква ПК»

Администрация Дмитровского городского округа Московской области
Читайте нас в: Google Новости

В рамках рабочего визита заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова посетила завод по производству минеральной воды и напитков «Фонте Аква ПК». Она проверила состояние территории, санитарную обработку оборудования и процесс упаковки воды.

Завод оснащен ультрасовременной системой трехстадийной очистки артезианской воды. Также здесь используется уникальное оборудование и технология производства сокосодержащих пастеризованных напитков.

Оксане Котовой сообщили, что расположенное в поселке Деденево, неподалеку от реки Волгуша, предприятие также имеет центральный склад готовой продукции.

Напомним, что «Фонте Аква ПК» является уникальным заводом, специализирующимся на производстве нескольких категорий безалкогольных напитков. В их ассортимент входят фирменный чай, питьевая и газированная вода, лимонад и сладкие напитки с добавлением натуральных фруктовых соков, а продукция представлена в 14 странах мира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заводы Дмитров
14 июня 2024, 20:39
Сотое по счету пожарное депо Подмосковья откроется в мытищинском селе Марфино
Пресс-служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Пожарное депо будет работать на сорок населенных пунктов, среди которых Аксаково, Марфино, Федоскино, поселок Птицефабрики и другие. Рассчитано помещение на четыре машины.

Строительство сотого по счету пожарного депо Московской области ведется по совместной программе администрации городского округа Мытищи и государственного казенного учреждения «Мособлпожспас». Здесь расположится пожарно-спасательная часть № 236, которая сейчас находится в деревне Еремино.

Строительство на данный момент завершено. В здание уже завезли мебель и оборудование. На следующей неделе специалисты подключат системы холодного водоснабжения, к индивидуальному тепловому пункту подведены коммуникации. Заработает он в течение месяца. Благоустроена и прилегающая территория. Остался ремонт подъездной дороги к пожарному депо. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Мытищи Строительство
14 июня 2024, 20:24
Посетителям МФЦ в Одинцове напомнили правила дорожного движения
Читайте нас в: Google Новости
Представители Одинцовской Госавтоинспекции посетили многофункциональный центр и провели беседу в рамках социального проекта «Некуда спешить». Они напомнили посетителям и сотрудникам центра о важности соблюдения правил дорожной безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали всех быть максимально внимательными за рулем, соблюдать установленные скоростные ограничения и избегать опасных маневров на дороге. Они подчеркнули, что важно выбирать скорость в соответствии с окружающими условиями, включая погоду, и контролировать ее соблюдение.

Всем участникам встречи вручили информационные брошюры на тему безопасности на дорогах, а также пожелали всем быть внимательными и аккуратными на дороге.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дороги Машины
14 июня 2024, 20:22
Замглавы Мытищ проверил качество благоустройства «народных троп»
Пресс-служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Участие в обходе приняли председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев и профильные специалисты. Работы по благоустройству оценили во дворе дома № 80 на Новомытищинском проспекте.

Работы, в том числе, коснулись общей территории вокруг соседних домов. Дорожки, проложенные жителями, так называемые «народные тропы» - заасфальтировали. Подрядчику еще предстоит решить вопрос с примыканием плитки к асфальтовому покрытию. Оперативно спилят и сломанное дерево, нависшее над пешеходной зоной и представляющее опасность для жителей.

Подобные обходы городских территорий с представителями администрации проходят в округе каждую неделю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Депутаты
14 июня 2024, 20:01
Глава Воскресенска поздравил медработников округа с праздником
Администрация г.о. Воскресенск
Читайте нас в: Google Новости
В Воскресенске в честь Дня медицинских работников прошла праздничная концертная программа. Одним из первых своих коллег с профессиональным праздником поздравил заслуженный врач России, почетный гражданин Воскресенска и Московской области Юрий Райхман.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева произнесли со сцены слова благодарности.

«Дорогие медработники, ваш труд неоценимо важен, вы - настоящие герои нашего времени! Спасибо вам за заботу, профессионализм и самоотверженность. Низкий поклон за высокий и благородный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасенные жизни! С праздником!», - отметил Алексей Малкин.

Сотрудники Воскресенской больницы получили награды от министерства здравоохранения и губернатора Московской области, Московской областной Думы и главы городского округа Воскресенск.

Также активисты Молодой гвардии поздравили медработников в новом фельдшерском пункте поселка Виноградово, открытом в 2022 году. Медицинских работников поблагодарили за добросовестный труд и вручили подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Врачи Воскресенск

Новости по теме