21 ноября 2024, 12:36

Замглавы Чехова встретилась со старостами поселков

пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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Замглавы городского округа Чехов Ольга Щукина встретилась со старостами населенных пунктов территориального отдела Столбовая — Любучаны. В ходе обсуждения были затронуты вопросы местного развития, а также перспективы дальнейшей работы.

Встреча состоялась по поручению главы округа Михаила Собакина и включала участие депутатов Совета депутатов городского округа Чехов Антона Червякова и Натальи Горушиной. Старосты рассказали о своей общественной деятельности, обсудили успехи и трудности в работе, а также поделились множеством идей для улучшения жизни в своих населенных пунктов.

Ольга Щукина отметила, что активная позиция старост и их искренняя заинтересованность в решении местных проблем являются важнейшими факторами, которые определяют качество жизни в сельских территориях округа. Она выразила благодарность старостам за участие в встрече и их вклад в развитие своих сообществ.

Завершая встречу, Ольга Щукина подчеркнула, что совместная работа будет только укрепляться и развиваться, что положительно скажется на улучшении условий жизни в сельских населенных пунктах округа.

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Чехов
21 ноября 2024, 13:57
Врачи НИКИ детства осмотрели почти 9 тысяч юных спортсменов с начала года
НИКИ Детства
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Сотрудники Научно-исследовательского клинического института детства провели более 8,7 тысячи углубленных медицинских осмотров детей-спортсменов. Обследования прошли с начала текущего года.

В Подмосковье юные атлеты могут пройти комплексное медицинское обследование и получить допуск к тренировкам в Центре спортивной медицины НИКИ. По словам руководителя центра Дарьи Коледовой, юные спортсмены в его стенах сдают анализы и проходят полную диагностику всего за три часа.

Для осмотров детей-спортсменов задействуют различных специалистов, включая педиатров, кардиологов, ортопедов, дерматовенерологов, спортивных психологов, неврологов, хирургов, урологов-андрологов, гинекологов, отоларингологов и офтальмологов. При необходимости проводятся дополнительные консультации узкопрофильных медицинских экспертов. По итогам обследования оформляют заключения о допуске детей к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты центра принимают юных спортсменов, представляющих сборные команды по 160 видам спорта, включая карате, сноубординг, прыжки на батуте, фитнес-аэробику, хоккей на траве и стрельбу из лука.

Спортсмены Дети Врачи Медицина
21 ноября 2024, 13:45
Работу управляющей компании проверят в Котельниках
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Глава городского округа Котельники провел личный прием граждан. Собственники дома № 5 на улице Кузьминская подготовили документы о смене управляющей компании и попросили Михаила Соболева проверить работу организации.

Совет дома № 5 на Кузьминской улице был недоволен работой управляющей компании. Они провели собрание, подготовили документы о переходе в новую организацию и направили их на рассмотрение в ГУСТ Московской области. Тем не менее, собственники попросили проверить работу прежнего учреждения и соблюдение законодательства некоторыми жильцами. Глава Михаил Соболев поручил ответственным управлениям оперативно проработать вопросы.

Другой житель поинтересовался, как можно улучшить жилищные условия. Ему разъяснили конкретный алгоритм действий.

Глава округа проводит личные приемы каждый третий понедельник месяца. Записаться можно по телефону: 8 (498) 742-20-10.

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Котельники
21 ноября 2024, 13:45
Студенты МОНИКИ прошли практику в онкодиспансере Подмосковья
Московский областной онкологический диспансер
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Студенты МОНИКИ имени Владимирского прошли практику в областном онкологическом диспансере. Ординаторы смогли освоить базовые навыки работы в ультразвуковом отделении.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, практику прошли ординаторы второго года обучения. Они освоили навыки исследований брахиоцефальных сосудов и вен нижних конечностей. Как рассказала заведующая ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики Марина Латышова, практиканты увидели метастазы в разных органах, патологии щитовидной железы и другие отклонения.

«Также, практиканты смогли принять участие в различных манипуляциях, таких как COR-биопсии (трепан-биопсии) поверхностно расположенных образований молочной железы, лимфатических узлов, образований суставов, подкожной клетчатки», - рассказала она.

В отделении проводят комплексное исследование брюшной полости, почек и надпочечников, лимфатических узлов, матки и других органов и систем.

Студенты
21 ноября 2024, 13:43
Отчетный концерт театральной студии «Лампа» прошел в Котельниках
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Традиционный праздник осени организовала театральная студия «Лампа» в Котельниках. Участники коллектива представили номера, к которым подготовились самостоятельно.

Актеры сами подбирали костюмы и готовили концертную программу. Поддержать юные таланты пришли родные и друзья.

«Поддержка близких - это самое главное, что мы можем дать нашим детям, со всем остальным они прекрасно справляются сами!», - отметила руководитель Ольга Полевая Театральная студия «Лампа» - молодой коллектив. В этом году ему исполнилось четыре года. Здесь ставят спектакли, развивают актерские таланты у детей и взрослых. «Лампа» успешно участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.

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Праздники Котельники

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