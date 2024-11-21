Замглавы Чехова встретилась со старостами поселков

Встреча состоялась по поручению главы округа Михаила Собакина и включала участие депутатов Совета депутатов городского округа Чехов Антона Червякова и Натальи Горушиной. Старосты рассказали о своей общественной деятельности, обсудили успехи и трудности в работе, а также поделились множеством идей для улучшения жизни в своих населенных пунктов.

Ольга Щукина отметила, что активная позиция старост и их искренняя заинтересованность в решении местных проблем являются важнейшими факторами, которые определяют качество жизни в сельских территориях округа. Она выразила благодарность старостам за участие в встрече и их вклад в развитие своих сообществ.

Завершая встречу, Ольга Щукина подчеркнула, что совместная работа будет только укрепляться и развиваться, что положительно скажется на улучшении условий жизни в сельских населенных пунктах округа.

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