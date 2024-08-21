21 августа 2024, 16:06

Замглавы Чехова проверила готовность школы № 9 в Венюкове к 1 сентября

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Осмотр классов, спортзала и столовой школы № 9 в Венюкове провела замглавы Чехова. Она отметила, что учреждение полностью готово к началу учебного года.

Более 150 первоклассников пойдут в школу № 9 в Венюкове в День знаний в этом году. В их число входят и дети, прибывшие из Курской области. Для них уже подготовили учебники.

Проверку готовности учреждения к 1 сентября провела заместитель главы Чехова Надежда Чернятина по поручению Михаила Собакина. Она осмотрела учебные классы, спортивный зал и столовую.

«Подготовка учебных помещений проведена на высоком уровне. Школа полностью обеспечена учебниками. Неравнодушные жители и предприниматели Чехова оказали помощь в учебных принадлежностях и школьной форме для новых учеников», - прокомментировала Надежда Чернятина.

Во время проверки особое внимание уделили доступной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, на первом этаже в санитарной комнате оборудовали специальную кабинку для такой категории учеников.

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Школы 1 сентября Чехов
21 августа 2024, 16:36
Еще 10 врачей пополнили штат Дмитровской больницы в августе
Медиасток.рф
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Десять новых врачей приступили к работе в начала августа в Дмитровской больнице. Пять из них — это молодые специалисты.

В числе новичков участковый терапевт Вячеслав Черкасов. Он откликнулся на вакансию на сайте «Работа врачом в Подмосковье» и среди предложенных городов выбрал Дмитров.

«В Дмитрове сразу пошли на контакт и предложили место участкового терапевта, что сыграло немаловажную роль при выборе города. Этот город также привлек меня своей зеленью и красотой», - поделился Вячеслав.

С 26 августа он будет принимать пациентов в амбулатории поселка Новое Гришино вместе с фельдшером, который работает там уже пять лет. В будущем врач планирует отучиться в ординатуре по неврологии и вернуться на работу в Дмитров.

Другой молодой врач, переехавший в Дмитров, - Марат Чеккуев. Он отучился в мединституте при Северокавказской государственной академии в Черкесске. В будущем новый участковый терапевт также планирует отучиться в ординатуре на реаниматолога.

Еще один участковый терапевт Илья Родионов из Яхромы. Он окончил Ярославский государственный медицинский университет и вернулся работать в родной округ.

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Больницы Врачи Дмитров
21 августа 2024, 16:24
Новую уборочную технику закупили для парка «Москворецкий» в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск парк культуры и отдыха «Москворецкий» пополнился новым трактором с навесным и прицепным оборудованием. Эта современная техника, оснащенная фронтальным погрузчиком, универсальным отвалом и щеточным оборудованием с функцией полива, значительно улучшит качество обслуживания парка.

Благодаря новому трактору процессы уборки, вывоза мусора и полива зеленых насаждений станут более быстрыми и эффективными. Это особенно важно для поддержания чистоты и ухоженности территории, где проходят многочисленные мероприятия для людей всех возрастов.

Парк «Москворецкий» - это зеленый уголок, привлекающий как детей, так и взрослых. Здесь созданы интересные и безопасные игровые пространства, а также организуются развлекательные мероприятия, что делает его популярным местом для отдыха и досуга.

Новый трактор станет важным инструментом в поддержании привлекательности парка и создании комфортных условий для его посетителей.

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Машины Воскресенск Парки
21 августа 2024, 15:57
Первое родительское собрание провели в Инженерной школе в Дмитрове
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Для родителей учеников Инженерной школы провели общее собрание. Они узнали о безопасности и питании детей, режиме работы школы и предстоящих событиях.

Мамы и папы учеников узнали больше о проекте «Школа полного дня» и «Выходи решать». Там особый акцент сделан на внедрение новых технологий, проектной работы и практических занятий на базе «Кванториума».

По словам организаторов, родительские собрания - важная часть образовательного процесса. Родители и педагоги могут обсудить новые идеи, технологии и проекты для развития детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье и Узбекистан будут сотрудничать в образовании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Дмитров
21 августа 2024, 15:47
Поликлинику в микрорайоне Красный холм в Воскресенске откроют в октябре
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В Воскресенске продолжается модернизация объектов здравоохранения. В частности, в микрорайоне Красный холм идет ремонт филиала поликлиники № 6, который стартовал 25 июня и должен завершиться до 1 ноября.

Сейчас выполняются внутренняя отделка и ремонт скатной кровли.

После завершения всех работ филиал поликлиники будет соответствовать современным стандартам, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания.

Отметим, что в обновленном учреждении будут работать врач общей практики и терапевт, а также оборудованы специализированные кабинеты для забора крови, прививочный и процедурный кабинеты.

Это позволит проводить необходимые медицинские процедуры на месте, что сэкономит время и сделает услуги более доступными для населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Воскресенск Ремонтные работы

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