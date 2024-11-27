Замглавы Чехова проверил качество содержания дворов по пяти адресам

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин совместно с сотрудниками Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и Управления контрольной деятельностью проинспектировал качество содержания дворовых территорий у домов № 63, № 65, № 67, № 69 и № 71 на улице Чехова.

Комиссия отметила хорошую работу дворников Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», они убирали опавшую листву на детских и спортивных площадках. Однако, некоторые недочеты во время обхода все же выявили.

«Поставил коллегам задачи по их устранению, исполнение которых буду контролировать лично!», - подчеркнул Алексей Родин.

Напомним, что жители Чехова могут обратиться напрямую в профильные учреждения: Управление контрольной деятельности доступно по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: +7 (496) 727-91-10 и +7 (496) 723-00-04, также вопросы от горожан принимают в Муниципальном бюджетном учреждении «Чеховское благоустройство» по телефону: +7 (800) 300-87-43.

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