27 ноября 2024, 21:46

Замглавы Чехова проверил качество содержания дворов по пяти адресам

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Очередной еженедельный обход провел заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин. Он проверил состояние дворов и детских площадок на улице Чехова.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин совместно с сотрудниками Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и Управления контрольной деятельностью проинспектировал качество содержания дворовых территорий у домов № 63, № 65, № 67, № 69 и № 71 на улице Чехова.

Комиссия отметила хорошую работу дворников Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство», они убирали опавшую листву на детских и спортивных площадках. Однако, некоторые недочеты во время обхода все же выявили.

«Поставил коллегам задачи по их устранению, исполнение которых буду контролировать лично!», - подчеркнул Алексей Родин.

Напомним, что жители Чехова могут обратиться напрямую в профильные учреждения: Управление контрольной деятельности доступно по телефону: +7 (49-67) 23-58-36, по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства можно обратиться по номерам: +7 (496) 727-91-10 и +7 (496) 723-00-04, также вопросы от горожан принимают в Муниципальном бюджетном учреждении «Чеховское благоустройство» по телефону: +7 (800) 300-87-43.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
27 ноября 2024, 22:15
Капремонт детской школы искусств № 3 в Балашихе завершат в декабре
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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил качество капитального ремонта в школе искусств № 3. Общая готовность здания достигла 80%, первые занятия пройдут здесь уже в декабре.

Вместе с представителями подрядчика и руководством школы глава Балашихи Сергей Юров проверил ход работ капитального ремонта детской школы искусств на улице Зеленой, дом № 18.

Как рассказал руководитель муниципалитета, здание почти полностью обновили, реконструировали фасад, провели новые инженерные сети, выполнили отделку помещений.

«Планируем, что уже до конца этой недели здесь закончатся основные строительные работы. На следующей неделе приступим к оснащению помещений. Планируем в декабре провести здесь первые занятия, в том числе и праздничный концерт с участием учеников», - поделился он.

Напомним, что детскую школу искусств № 3 открыли в Балашихе 1 сентября 1966 года. Учреждение посещают 365 детей, здесь работают 23 преподавателя и концертмейстера. Занятия во время капитального ремонта проводят во Дворце культуры «Балашиха», во втором корпусе школы № 25 на улице Орджоникидзе и в отделении школы искусств № 3 на Зеленой улице, дом № 30.

Сейчас на площадке работают 56 человек. После ремонта в учебном заведении смогут заниматься до 500 человек.

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Школы Балашиха Ремонтные работы
27 ноября 2024, 21:55
Первый этап реконструкции музея-заповедника в Чехове завершат к концу года
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В городском округе Чехов к концу года завершат первый этап модернизации комплекса зданий музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово». В ближайшее время здесь заработает современный визит-центр.

Реконструкцию здания музея проводят в рамках региональной госпрограммы. Сейчас на площадке трудятся 38 рабочих и три машины спецтехники.

Строители возвели инженерно-технический блок, там разместят склады и хранилища, диспетчерскую, центральную котельную, а также отдел, который занимаются ремонтом и техобслуживанием. Сейчас специалисты монтируют инженерные сети, проводят отделку помещений.

В новом визит центре уже расставляют мебель и технику, рабочие завершают последние электромонтажные работы, проводят пусконаладку инженерных систем. На парковке устанавливают уличные фонари и благоустраивают близлежащую территорию.

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Чехов Ремонтные работы
27 ноября 2024, 19:25
Школа для детей с ОВЗ в Дубне получила новое спортивное оборудование
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Депутат Совета депутатов городского округа Дубна подарил воспитанником школы для детей с ОВЗ «Возможность» новое спортивное оборудование. Снаряды и тренажеры помогут детям укрепить здоровье и разнообразить уроки физкультуры.

В школе «Возможность» городского округа Дубна работает спортивный клуб «Искра». Учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья пополнилось велотренажерами, тренажером для гиперэкстензии, универсальной скамьей для пресса и других упражнений, амортизаторами, медболами, координационными лестницами и бодибарами. Занятия по физической культуре у ребят станут более насыщенными и продуктивными.

Школа «Возможность» развивает спортивные традиции и помогает воспитывать детей в Дубне здоровыми и активными.

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Дубна Депутаты Инвалиды
27 ноября 2024, 19:14
Снос незаконных построек начался в деревне Подрозово в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Ликвидация незаконных построек в Мытищах продолжается. Магазин и торговую кулинарию на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства, снесут в деревне Подрезово.

Администрация городского округа обнаружила во время плановой проверки незаконно расширенную путем пристройки объектов общепита к жилому дому площадь участка. Собственник земли также занял государственную землю третьим объектом.

Сотрудники администрации обратились в суд с иском о сносе незаконных построек. Мытищинский городской суд удовлетворил иск, обязав собственников частично демонтировать пристройки и снести магазин и кулинарию.

Несмотря на поданную апелляцию, Московский областной суд подтвердил законность решения Мытищинского городского суда. Понимая бесполезность дальнейшего обжалования, собственники приступили к самостоятельному сносу незаконных построек.

Это случай показывает решимость администрации Мытищ бороться с самовольным строительством и защищать интересы граждан и законность использования земельных участков.

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Мытищи Законы Строительство

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