10 октября 2024, 20:19

Замглавы Чехова провел личный прием граждан по вопросам благоустройства

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В городском округе Чехов заместитель главы округа Алексей Родин провел личный прием жителей по вопросам благоустройства. На мероприятии также присутствовали специалисты администрации муниципалитета.

Личный прием граждан проходил вместе с замначальника управления благоустройства администрации городского округа Чехов Николаем Царуком и первым заместителем директора учреждения «Чеховское благоустройство» Алексеем Спириным.

«Регулярные встречи с населением являются неотъемлемой частью моей работы, позволяя непосредственно взаимодействовать с людьми, быстро реагировать на их запросы и оперативно принимать необходимые меры», - отметил заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

На встрече обсудили строительство водоотводной канавы в деревне Чепелево, обустройство пешеходных дорог и дополнительных фонарей в деревне Легчищево на Весенней улице между домами 129 и 144 и ремонт моста через реку Родинку. Помимо этого, на встречу к Алексею Родину приехал житель с просьбой обустроить канаву за своим земельным участком.

Часть вопросов решили на приеме, вопросы, требующие более глубокого анализа, замглавы муниципалитета взял на личный контроль.

Попасть на личный прием к заместителю главы городского округа Чехов можно, записавшись по телефону: 8-496-722-39-85.

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Благоустройство Чехов
10 октября 2024, 20:06
Остановку транспорта близи Зачатьевского храма в Чехове ограничат на три дня
Медиасток.рф
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С 11 по 13 октября рядом с Зачатьевским храмом в городском округе Чехов ограничат остановку транспорта. Такую меру приняли для безопасности посетителей церкви на время проведения молебна о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

В чеховском Зачатьевском храме с 21:00 11 октября по 16:00 13 октября будет запрещена остановка транспортных средств вблизи храма. В эти дни там проведут молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Ограничение движения транспорта наложили для безопасности участников мероприятия. Для удобства посетителей временные остановки общественного транспорта организуют на участке автомобильной дороги Чехов - Кресты. Кроме этого, прихожане на автомобилях могут воспользоваться парковками на новом кладбище и перед зданием администрации.

Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в России проходит всероссийский молебен о Победе с участием Казанской иконы Божией Матери.

Поклониться святыне можно 12 октября с 9:00 до 21:00 и 13 октября с 06:30 до 16:00 в Зачатьевском храме в Чехове по адресу: улица Пушкина, дом № 7. Вход для всех желающих свободный.

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Чехов Религия
10 октября 2024, 19:55
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 10 октября
Медиасток.рф
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Пробки на автомагистралях Московской области оценили в 6 баллов вечером 10 октября. Основные затруднения наблюдаются на Минском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.

Также пробки фиксируются на таких направлениях, как Ленинградское, Носовихинское, Варшавское, Новорижское, Рублево-Успенское, Ярославское, Рязанское, Щелковское, Боровское шоссе.

Специалисты Минтранса Подмосковья призывают автовладельцев внимательно следить за дорогой и не совершать резких маневров. Кроме того, особое внимание следует уделить скоростному режиму и безопасной дистанции.

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Пробки Дороги
10 октября 2024, 19:16
Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах раздельного сбора мусора
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Сортировка отходов представляет собой простой, но значимый шаг, который каждый может предпринять для сохранения окружающей среды. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рекомендует начать с простых шагов.

Чтобы помочь сохранить благоприятную экологическую обстановку следует использовать отдельные контейнеры для разных типов отходов и постепенно вводите эту привычку в свою повседневную жизнь.

Также следует не забывать своевременно выносить содержимое домашних контейнеров в соответствующие уличные баки: вторсырье следует помещать в синий контейнер, а смешанные отходы - в серый.

Причины для сортировки мусора разнообразны. Специалисты министерства выделяют несколько важных аспектов, среди которых эффективная переработка, снижение объема мусора на свалках, а также сохранение ресурсов и чистоту экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Экология Мусор
10 октября 2024, 18:33
Спортсмены из Химок выступят в финале сезона Юношеской футбольной лиги
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Воспитанники спортивной школы «Химки» 2007, 2008 и 2009 годов рождения представят округ в заключительном туре Юношеской футбольной лиги. Матч пройдет 12 октября на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки».

Футболисты из Химок под руководством тренера Дмитрия Шалина в финальном 30-м туре соревнований будут бороться за первенство с командой «Витязь» из Подольска. Ребята опережают соперников на один балл.

Ранее самые младшие участники турнира, наставляемые тренером Александром Сергеевым, досрочно вышли из гонки, став победителями Юношеской футбольной лиги в своей возрастной категории. Заветные медали спортсмены получат 12 октября.

Финальные матчи стартуют 12 октября с 10:00 на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2. Награждение победителей и церемония закрытия сезона Юношеской футбольной Лиги состоится после всех игр.

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Спортсмены Химки Футбол

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