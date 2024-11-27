Замглавы Чехова Ольга Щукина встретилась со старостами деревень и поселков

Мероприятие также посетили депутаты Совета депутатов городского округа Чехов Екатерина Пыхтина и Марина Тарасова. Ольга Щукина подчеркнула значимость личной встречи со старостами.

«Каналы, социальные сети, чаты, безусловно, удобные для нас инструменты, которые позволяют всегда оставаться на связи. Однако живое общение всегда было и остается в приоритете. Это необходимо, чтобы глубже понять проблемы и заботы, которые волнуют людей», - сказала она.

На встрече старосты поселков и деревень Чехова, а также инициативные жители задали все волнующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.

«Огромная благодарность каждому за эту нужную и важную работу!» - отметила Ольга Щукина.

Любой желающий может обратиться за помощью и разъяснениями в отделы управления территориальной и внутренней политики.

Территориальный отдел Столбовая - Любучаны работает по адресу: село Троицкое, дом № 4/1, 2 этаж, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Телефон для связи: +7 (49-67) 24-32-46.

Стремиловский территориальный отдел расположен по адресу: село Дубна, дом № 30, 2 этаж, кабинет 230, отдел работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45, телефон: +7 (49-64) 24-91-17.

Баранцевский территориальный отдел открыт в селе Новый Быт по Новой улице, дом № 8а, 2 этаж, часы приема с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45. Телефон: +7 (49-67) 24-14-12.

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