Замглавы Чехова Ольга Щукина встретилась с членами Молодежного парламента

Участники мероприятия детально рассмотрели законодательные инициативы на региональном и федеральном уровне.

«Формат диалога позволил каждому члену Молодежного парламента высказать свое мнение, и я считаю это важным шагом к активному взаимодействию между молодежью и местной властью», - сказала Ольга Щукина.

Отметим, что на парламентских слушаниях в Государственной думе обсудят план реализации стратегии молодежной политики в стране. Главным инструментом станет нацпроект «Молодежь и дети». Его разработали по инициативе президента России. Программа поможет молодым людям развить навыки и компетенции, которые необходимы для политической и общественной деятельности.

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