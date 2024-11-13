Замглавы Чехова Алексей Родин провел встречу с жителями деревни Чубарово

Местные жители выразили свое недовольство текущей ситуацией, отметив, что отсутствие полноценной дороги создает множество неудобств, особенно в дождливую погоду. Они подчеркнули, что это затрудняет передвижение и влияет на качество жизни в деревне.

В ответ на озвученные проблемы Алексей Родин пояснил, что ситуация осложняется правовыми ограничениями. Существующий проезд частично проходит по частным земельным участкам и землям лесного фонда, что требует согласований и разрешений для проведения работ.

«Мы слышим вас и активно работаем над решением этой проблемы. Администрация уже инициировала обращение к собственнику земельного участка с просьбой уточнить границы для возможного выделения части земли под дорогу. Мы также будем поддерживать существующий проезд в надлежащем состоянии», - подчеркнул Родин.

Жители выразили надежду на то, что совместные усилия администрации и местного сообщества приведут к положительным изменениям в инфраструктуре деревни.

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