Замглавы Богородского округа провел встречу с кадетами из Ногинска

Полковник запаса и ветеран Сергей Пастухов участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии в 1986 году. Он рассказал кадетам о событиях Второй мировой войны и прочитал стихи о том времени. В своей поэзии Пастухов также запечатлел воспоминания и факты о семье и близких.

Особое внимание участников мероприятия привлекло стихотворение «А смог бы ты», где автор размышляет о смысле жизни, человеческой ответственности и памяти.

Такие встречи формируют у молодежи чувство патриотизма и уважение к истории родной страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.