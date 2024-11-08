08 ноября 2024, 18:03

Замглавы Балашихи проверил состояние дворов в микрорайоне Центр-2

Пресс-служба администрации Балашихи
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Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев осуществил обход территорий в микрорайоне Центр-2. В ходе мероприятия, которое прошло с участием представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и активных жителей, была проверена уборка и содержание улиц Поликахина, Струве и Корнилаева.

За последние две недели поступило большое количество обращений от жителей микрорайона Центр-2.

«Мы обошли основные проблемные точки, включая улицы Поликахина, 1, 2, Струве, 3, корпус 1 и Корнилаева 16, 18. Обращения касались содержания дворовых территорий, детских игровых площадок и мусора. Также мы получили коллективное обращение от жителей Корнилаева, 16, 18 по вопросу установки шлагбаума для въезда в эти дома», - отметил Сергей Лукичев.

По результатам обхода все обращения жителей были переданы управляющим компаниям для дальнейшей работы. В целом содержание микрорайона было оценено как удовлетворительное, однако некоторые проблемы требуют оперативного решения.

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Благоустройство Балашиха
08 ноября 2024, 18:35
Вдоль складов в чеховской деревне Лешино обустроят дороги
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Заместитель главы городского округа Чехов приехал в деревню Лешино, чтобы встретиться с местным старостой. Вместе они обсудили отсыпку дорог вдоль складов.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин посетил Лешино. Он встретился со старостой деревни Александром Белкиным.

Вместе с Алексеем Родиным прибыли и специалисты управления благоустройства, управления контрольной деятельностью администрации городского округа Чехов и Муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство».

Главной темой встречи стало обустройство дорог вдоль местных складов. Собравшиеся обсудили варианты решения проблемы и наметили сроки реализации.

«Хочу поблагодарить Александра Белкина за его инициативность и неравнодушие к жизни городского округа Чехов», - отметил Алексей Родин.

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Благоустройство Чехов Дороги
08 ноября 2024, 18:18
Съезд терапевтов Подмосковья завершился в МОНИКИ
Екатерина Агеева
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Восьмой съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья подошел к концу. В течение двух дней он проходил на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ).

Мероприятие организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Министерством здравоохранения региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрей Воробьев «Здоровье Подмосковья».

Второй день съезда прошел в формате онлайн. Он собрал специалистов со всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья - например, Азербайджана и Греции. Это медики самых разных специальностей - от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.

В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы, которые стоят перед здравоохранением, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты в работе врача-терапевта.

Психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов рассказал, что во время съезда одной из тем обсуждения стало профессиональное выгорание.

«Поэтому в своем выступлении я акцентировал внимание на том, что необходима мощная психологическая система поддержки врачей в Московской области. Это поможет региону уверенно смотреть в будущее», - указал Асмолов.

Сегодня прошла серия заседаний и мастер-классов, где внимание участников было сосредоточено на важнейших аспектах медицины. В секции, посвященной скорой медицинской помощи, эксперты рассмотрели несколько ключевых вопросов. К ним отнесли тромболитическую терапию в условиях кардиогенного шока, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий и предоставление помощи пострадавшим от травм высокой энергетики.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр представила доклад о вспышке ботулизма в Московской области. Другие специалисты также поделились ценными материалами, касающимися диагностики ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов и ревматических заболеваний.

Здравоохранение Врачи Медицина
08 ноября 2024, 17:56
Пробки в Подмосковье составили 6 баллов вечером 8 ноября
Медиасток.рф
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Пробки в Подмосковье составили шесть баллов вечером 8 ноября. Заторы образовались на нескольких шоссе в сторону Москвы.

Как сообщили в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону столицы на Ленинградском, Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Дмитровском, Волоколамском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.

Пробки Дороги
08 ноября 2024, 17:49
Спортсмены из Котельников выиграли 13 наград на областном турнире по карате
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Чемпионат и первенство городского округа Люберцы состоялись во Дворце спорта «Триумф». В соревнованиях участвовали и воспитанники спортивной школы «Котельники».

Каждый из 10 спортсменов из Котельников вернулся домой с завоеванной наградой. Всего юные каратисты, воспитанники тренера Андрея Гладских, выиграли шесть бронзовых, пять серебряных и две золотые награды.

Дмитрий Гусев, несмотря на то, что впервые выступал на соревнованиях, стал победителем турнира. Еще одна золотая медаль на счету у Артема Пташкина. Серебряные и бронзовые награды в разных дисциплинах получили Варвара Самойлова, Александра и Вера Ким, Лиана Портузенкова, Салим Рузматов. Максим Пташкин, Ольга и Захар Самойловы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Котельники

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