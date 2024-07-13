Замглавы Балашихи проверил работу управляющей компании в Агрогородке

«Энтузиаст» обслуживает более 122 многоквартирных жилых домов. В микрорайоне привели в порядок детские игровые площадки, зоны отдыха и жилищно-коммунальный комплекс. В ближайшее время по поручению Олега Бурлина устранят проблемы с обрезкой деревьев и освещением во дворах, отремонтируют асфальт на дорогах общего пользования.

На встрече заместитель главы округа выслушал просьбы горожан и обещал проконтролировать выполнение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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