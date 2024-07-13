13 июля 2024, 09:23

Замглавы Балашихи проверил работу управляющей компании в Агрогородке

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Заместитель главы городского округа Балашиха Олег Бурлин и директор управляющей компании «Энтузиаст» встретились с жителями микрорайона Агрогородок. Вместе они подвели итоги работы компании по благоустройству.

«Энтузиаст» обслуживает более 122 многоквартирных жилых домов. В микрорайоне привели в порядок детские игровые площадки, зоны отдыха и жилищно-коммунальный комплекс. В ближайшее время по поручению Олега Бурлина устранят проблемы с обрезкой деревьев и освещением во дворах, отремонтируют асфальт на дорогах общего пользования.

На встрече заместитель главы округа выслушал просьбы горожан и обещал проконтролировать выполнение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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ЖКХ Работа Балашиха
13 июля 2024, 10:34
Министр ЖКХ Подмосковья посетил экоурок в школе № 3 в Рузе
Телеканал «360»
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Экоурок на тему «Экономика замкнутого цикла» прошел в школе № 3 в Рузе. Его посетил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Урок закончился тестированием по вопросам экологии и вручением канцелярских предметов, изготовленных из переработанных материалов.

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Занятие подготовила и провела председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области» Лилия Белова. На нем обсудили, как устроен раздельный сбор мусора в Подмосковье, что такое двухконтейнерная система сортировки отходов. Экоурок посетил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«На протяжении двух лет в рейтинге субъектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами мы занимаем первое место. Оценка проходит в рамках „Зеленой премии“ Министерством природы Российской Федерации», - прокомментировал Антон Велиховский.

Школьники Руза Экология
13 июля 2024, 09:38
Ремонт крыши дома в поселке дома отдыха «Владимира Ильича» завершили
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Плоскую крышу дома № 15 в поселке дома отдыха «Владимира Ильича» в Солнечногорске полностью отремонтировали. Реконструкцию провела компания «Лидер-Строй».

Подрядчик выполнил все работы по проектно-сметной документации. Смета прошла госэкспертизу в «Мособлгосэспертиза».

«На территории Солнечногорска продолжаем реализовывать региональную программу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Все кровельные работы у нас контролируются Фондом и проводятся при строгом соблюдении мер безопасности», - прокомментировал заместитель главы округа Солнечногорск Алексей Синелобов.

Программу реконструкции многоквартирных домов Московской области можно увидеть на интерактивной карте Фонда капремонта.

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ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
13 июля 2024, 09:01
Турнир по боулингу для инвалидов пройдет в Балашихе
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Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов встретился с председателем Железнодорожной городской организации Всероссийского общества инвалидов Светланой Терехиной. В ближайшее время они решили организовать турнир по боулингу среди инвалидов в Балашихе.

Также на встрече поговорили о важности таких мероприятий и обсудили задачи, которые стоят перед обществом инвалидов.

«Считаю, что такие мероприятия очень важны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они помогают социализироваться, найти новых друзей, а также получить заряд положительных эмоций» - подчеркнул депутат Тарас Ефимов.

Железнодорожная городская организация Всероссийского общества инвалидов защищает права и интересы людей с ограниченными возможностями, обеспечивает их медицинской техникой и лекарствами, помогает освоиться в социуме.

Реабилитационный центр для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде осенью. Троице-Сергиева Лавра пыталась создать учреждение за счет благотворительных средств, однако это оказалось непросто. Помочь благому делу вызвался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , благодаря чему центр откроет свои двери уже в этом сентябре.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвалиды Балашиха
13 июля 2024, 08:41
Глава Солнечногорска вручил жилищные сертификаты двум детям-сиротам
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Сертификаты на жилье получили в Солнечногорске два юных жителя из числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Такая мера поддержки — часть программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава Солнечногорска Константин Михальков вместе с депутатом округа Ларисой Борисовой торжественно вручили жилищные свидетельства Анне и Артему. За 2024 год это уже пятый и шестой по счету документ. Благодаря государственной программе ребята выберут для себя квартиру на территории Подмосковья.

«Очень приятно, что при возможности купить жилье на всей территории области, каждый выбрал для жизни именно Солнечногорск. Желаю нашим юным жителям мечтать о важном и реализовывать свой потенциал, мы всегда рядом! Отмечу, что до конца года предоставим возможность переехать в новую квартиру еще шести детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей», - рассказал руководитель муниципалитета Константин Михальков.

Получить жилищный сертификат в Московской области могут дети старше 18 лет. В остальных регионах России сертификаты выдают сиротам только по достижении 23 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Недвижимость Сироты

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