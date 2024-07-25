Замглавы Балашихи проверил качество содержания дворов на улице Карла Маркса

Замглавы Балашихи Максим Сидоркин отметил, что замечаний и нарушений нет. Комиссия осмотрела и инженерные системы. Все готово к предстоящему отопительному сезону.

Многоквартирные дома по улицам Карла Маркса, Крупской и Советской, а также по проспекту Ленина с 2021 года обслуживает управляющая компания «Энтузиаст». Ее сотрудники выполняют косметический ремонт подъездов, входных групп, козырьков и наводят порядок во дворах. Все работы обсуждают с жителями.

Так, в доме № 4 по улице Карла Маркса уже полностью промыли и опрессовали все трубы, сдали дом ресурсоснабжающей организации и получили подписанный паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.

По поручению главы городского округа Балашиха Сергея Юрова проверку готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону продолжат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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