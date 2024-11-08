Замглавы Балашихи проверил качество благоустройства микрорайона Сакраменто

Во время обхода комиссия осмотрела оборудование котельной в микрорайоне и взяла в работу вопрос по разгрузочной зоне магазина «Магнит».

Представители администрации и управляющей компании ответили на вопросы жителей по содержанию многоквартирных жилых домов и придомовой территории. Также собравшиеся обсудили обновление детских игровых площадок, которое запланировали на следующий год в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды».

Затронули и тему наличия дымовых пожарных извещателей в игровых зонах, а также вопрос ликвидации аварийных элементов на спортплощадке у дома № 26 на улице Мещера.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».