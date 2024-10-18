Замглавы Балашихи провела встречу с резидентами индустриальных парков

Индустриальные парки - это специально организованные территории, предназначенные для размещения и развития новых производственных предприятий. Они обеспечены всей необходимой инфраструктурой, включая инженерные сети, транспортные коммуникации и административные услуги, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Сегодня мы обсудили важные вопросы, которые волнуют резидентов. Мы рассказали, куда обращаться и как оформлять документы. Ответили на многие вопросы, а те, что остались, зафиксировали и решим в ближайшее время, - сказала Ирина Шведова.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов городского округа. Если ваш вопрос остался нерешенным или вы хотите направить пожелания или отзывы о формате выездной администрации, это можно сделать здесь.

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