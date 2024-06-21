Замглавы Балашихи Олег Бурлин провел обход в поселке «Купавна Сити»

Читайте нас в:

В коттеджном поселке находятся 290 участков под индивидуальное жилищное строительство. Более 100 семей уже стали новоселами. Уже оборудована детская игровая площадка с зонами для игры в волейбол, футбол и хоккей.

В ходе рабочей встречи Олег Бурлин обсудил вопросы оборудования остановки для школьного автобуса, а также отметил положительную работу управляющей компании по уничтожению борщевика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».