20 июня 2024, 15:26

Заместители главы Химок провели обходы в микрорайонах округа

Администрация Химки г.о.
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Заместители главы Химок провели пешие обходы территорий микрорайонов округа. Сотрудники администрации оценили ход ремонтных работ и благоустройства, побеседовали с жителями и приняли их обращения.

Отдельное внимание представители администрации и специалисты профильных служб уделили ремонту, состоянию дворовых территорий, дорог, контейнерных площадок, а также содержанию дворов, торговых точек, медицинских учреждений и аптек. Заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков провел обход в микрорайоне Сходня, где оценил ремонт крыши многоквартирного дома на улице Чапаева, а также качество устранения поломки канализационного участка на улице Кирова.

«Во время обхода мы пообщались с жителями, поднялись на крышу, проверили результат ремонтных работ. После дождя протечек не выявили, это подтвердили и сами жители. Через неделю обязательно сюда еще вернемся, проконтролируем качество остальных работ», - отметил Денис Юрков.

Вместе с тем на этой неделе встречи провели заместители Родион Левочка, Андрей Зайцев, Николай Батышев и Александр Цуканов.

Заместители главы Химок проводят пешие обходы каждую неделю. Все они лично проверяют свои закрепленные сектора вне зависимости от наличия заявок от жителей на территориях.

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Благоустройство ЖКХ Химки Дороги Ремонтные работы
20 июня 2024, 15:29
Промышленные предприятия Подмосковья получили гранты на развитие
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд развития промышленности Московской области (ФРП) объявил о завершении первого конкурсного отбора в текущем году, который направлен на предоставление грантов промышленным предприятиям региона. Все компании занимаются импортозамещением продукции.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в результате первого конкурсного отбора в 2024 году 11 промышленных предприятий стали обладателями 15 грантов общим объемом 130 миллионов рублей.

«Средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства», - указала Зиновьева.

Программа грантовой поддержки от ФРП Московской области направлена на развитие импортозамещающих производственных предприятий. Благодаря выплатам региональные производители могут частично компенсировать расходы на проценты по кредитам, взятым с начала 2023 года. Это поможет снизить процентные ставки по банковским кредитам.

В текущем году ФРП Подмосковья планирует провести еще два конкурсных отбора для распределения грантов - в сентябре и декабре. Общий объем выплат составит порядка 565 миллионов рублей.

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Инвестиции Кредиты Импортозамещение Промышленность
20 июня 2024, 15:09
Андрей Тюриков из Солнечногорска победил на конкурсе «Подмосковный врач»
Солнечногорская областная больница
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Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской областной больницы Андрей Тюриков стал лучшим врачом региона. Он победил на конкурсе «Подмосковный врач».

Андрей Тюриков окончил Тверскую медицинскую государственную академию по специальности лечебное дело, а позже интернатуру по общей хирургии в Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. После поступил в ординатуру по профилю «Онкология» в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и окончил там аспирантуру.

Работал онкологом на протяжении 10 лет в Истринской больнице. Потом продолжил карьеру в Солнечногорске. Уже два года доктор возглавляет Центр онкологической помощи Солнечногорской больницы.

На конкурсе «Подмосковный врач» он успешно справился со всеми этапами, пройдя тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.

«Поздравляю с победой! Мы гордимся тем, что в нашем муниципалитете работают такие профессиональные и целеустремленные медицинские специалисты», - сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Больницы Солнечногорск Врачи Онкология конкурсы
20 июня 2024, 14:55
Более 10 выпускников из Химок сдали ЕГЭ на 100 баллов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Максимальный балл на Едином государственном экзамене набрали 12 выпускников школ в Химках. Среди них есть и ребята, набравшие 200 баллов по двум предметам.

Высший балл по русскому языку получили Светлана Андрущак из школы «Триумф», Полина Морлок, Андрей Молодцов и Маргарита Безрукова из Аэрокосмического лицея, Алина Абакарова из школы «Перспектива», Анна Ванновская из НОАНО «Золотой ключик», Дмитрий Суриков из школы «Лига первых», Софья Михненко из лицея № 15.

«Достижения наших выпускников - это также заслуга их педагогов, наставников. Гордимся ребятами и желаем дальнейших успехов», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Максимальный балл по физике у Софьи Антал из Химкинского лицея, Георгия Якимова из Аэрокосмического лицея, Романа Субботина и Василия Головина из школы «Триумф».

Кроме того, среди одиннадцатиклассников есть те, кто набрал 200 баллов. Так, Софья Михненко получила высшие баллы на экзамене по литературе и русскому языку, Роман Субботин и Василий Головин - стобалльники по математике и физике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.

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ЕГЭ Школы Химки Экзамены
20 июня 2024, 14:49
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Пушкино 25 июня
Unsplash
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В Пушкино 5 июня с 10:00 до 14:00 в торговом центре «Акварель» пройдет этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Крупнейшие предприятия и учреждения городского округа и соседних муниципалитетов представят свои вакансии.

Для жителей округа это отличная возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда и выбрать наиболее подходящий вариант. Сотрудники Центра занятости Подмосковья помогут вам сориентироваться в многообразии вакансий.

Отметим, что среди участников, предлагающих свои вакансии значатся компании «Газпром Теплоэнерго МО», «Аква-Сервис», АО «КНИИМ», АО «НПО „Базальт“, АО „МТТС“ и другие.

Подробную информацию о местах проведения всероссийской ярмарки трудоустройства можно найти в социальных сетях Центра занятости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

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Работа Пушкино Ярмарки

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