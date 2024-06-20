Заместители главы Химок провели обходы в микрорайонах округа

Отдельное внимание представители администрации и специалисты профильных служб уделили ремонту, состоянию дворовых территорий, дорог, контейнерных площадок, а также содержанию дворов, торговых точек, медицинских учреждений и аптек. Заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков провел обход в микрорайоне Сходня, где оценил ремонт крыши многоквартирного дома на улице Чапаева, а также качество устранения поломки канализационного участка на улице Кирова.

«Во время обхода мы пообщались с жителями, поднялись на крышу, проверили результат ремонтных работ. После дождя протечек не выявили, это подтвердили и сами жители. Через неделю обязательно сюда еще вернемся, проконтролируем качество остальных работ», - отметил Денис Юрков.

Вместе с тем на этой неделе встречи провели заместители Родион Левочка, Андрей Зайцев, Николай Батышев и Александр Цуканов.

Заместители главы Химок проводят пешие обходы каждую неделю. Все они лично проверяют свои закрепленные сектора вне зависимости от наличия заявок от жителей на территориях.

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