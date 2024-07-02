Заместители главы Химок проконтролировали содержание микрорайонов

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Представители администрации и специалисты профильных служб сделали акцент на запросы жителей. Например, заместитель главы Химок по работе со средствами массовой информации, территориальному развитию и молодежной политике Андрей Зайцев поговорил с жителями улиц Зеленая, Библиотечная и Пожарского. Вместе с тем представитель администрации проверил состояние дворов, контейнерных площадок и придомовых территорий.

Заместители главы городского округа проводят обходы каждую неделю. Вне зависимости от наличия заявок на территории, каждый заместитель осматривает свой закрепленный сектор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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