Заместители главы Чехова провели обход придомовых территорий в Мещерском

В ходе обхода особое внимание было уделено состоянию детской игровой площадки. Были намечены работы по уборке лишних предметов, окосу травы и закраске граффити. Заместитель главы Алексей Родин отметил необходимость ремонта входных групп и устранения вандальных надписей на домах.

«Обратили внимание на некоторые недочёты, которые существуют у управляющей компании. Все поручения уже даны, и управляющие компании отработают эти вопросы в ближайшее время», - заявил Родин.

По итогам обхода все выявленные проблемы будут оперативно решены, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей округа.

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