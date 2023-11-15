Заместители директоров МФЦ Подмосковья прошли курсы повышения квалификации
Заместители директоров МФЦ из 10 городских округов Подмосковья прошли обучение по теме «Актуальные вопросы деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.
Курс включал в себя более 15 практических тем и два однодневных тренинга.
«В последний день обучения участники посетили Центр управления регионом Московской области и приняли участие в бизнес-игре, с помощью которой закрепили и отработали на практике полученные базовые управленческие навыки», - уточнили министерстве.
Директор МФЦ в Одинцове Наталия Куликова отметила важность обучения сотрудников центров.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».