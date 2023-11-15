Заместители директоров МФЦ Подмосковья прошли курсы повышения квалификации

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Курс включал в себя более 15 практических тем и два однодневных тренинга.

«В последний день обучения участники посетили Центр управления регионом Московской области и приняли участие в бизнес-игре, с помощью которой закрепили и отработали на практике полученные базовые управленческие навыки», - уточнили министерстве.

Директор МФЦ в Одинцове Наталия Куликова отметила важность обучения сотрудников центров.

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