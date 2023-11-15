15 ноября 2023, 02:00

Заместители директоров МФЦ Подмосковья прошли курсы повышения квалификации

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Заместители директоров МФЦ из 10 городских округов Подмосковья прошли обучение по теме «Актуальные вопросы деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Курс включал в себя более 15 практических тем и два однодневных тренинга.

«В последний день обучения участники посетили Центр управления регионом Московской области и приняли участие в бизнес-игре, с помощью которой закрепили и отработали на практике полученные базовые управленческие навыки», - уточнили министерстве.

Директор МФЦ в Одинцове Наталия Куликова отметила важность обучения сотрудников центров.

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МФЦ
14 ноября 2023, 23:56
Организатора питания найдут для Подольского колледжа в 2024 году
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»
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Для колледжа имени Никулина в Подольске начали искать организатора питания. Извещение о госзакупке опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В следующем году подрядчику предстоит организовать закупку, транспортировку, фасовку, маркировку и хранение продуктов. Студентов нужно будет кормить в корпусах на Большой Зеленовской улице, на улице Генерал-губернатора Закревского, Ленина и Машиностроителей.

«Также предстоит осуществлять входной контроль поступающей продукции и составлять ежедневное меню», - сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Заявки будут принимать до 29 ноября. Контракт оценили в девять миллионов рублей.

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Подольск
14 ноября 2023, 23:29
Более 200 кроватей для соцучреждения в Чехове закупят в этом году
Добрый дом Чеховский
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Добрый дом «Чеховский» по соцобслуживанию получит 240 кроватей на металлическом каркасе с медицинским матрасом до конца года. Извещение о конкурсе опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Учреждение находится в поселке Песоченка, дом № 1.

«Начальная цена контракта включает в себя: стоимость товара, доставку, погрузочно-разгрузочные работы (включая работы с применением грузоподъемных средств), расстановку мебели, вывоз упаковочного материала, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ», - уточнили в Комитет по конкурентной политике Московской области.

Прием заявок завершится 21 ноября. Начальная цена составила восемь миллионов рублей.

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Чехов
14 ноября 2023, 22:56
Количество штрафов в Подмосковье сократилось на 30% с начала года
Главное контрольное управление Московской области
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С начала года в Московской области снизилось количество административных штрафов на 30% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщили в Мособлконтроле.

Причиной этому стало снижения числа нарушений из-за внедрения новых технологий, таких как «умный контракт», «цифровизация».

«…изменения законодательства, согласно которым по нескольким нарушениям, выявленным в ходе контрольного мероприятия, будет назначен только один штраф», - пояснили в ведомстве вторую причину.

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Штрафы
14 ноября 2023, 22:35
Семинар по подготовке к ЕГЭ для учителей истории и обществознания провели в Подмосковье
Министерство образования МО
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В Московской области состоялся семинар «Обществознание: экзаменационная модель для государственной итоговой аттестации 2024 года» для учителей обществознания и истории. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Педагогов познакомили с новыми образовательными стандартами, которые вступили в силу в этом году и особенностями экзамена в следующем.

«Учителя получили возможность обсудить сложные моменты, с которыми они сталкиваются в своей работе каждый день, обменяться опытом и найти наилучшие пути решения проблем. Были предложены методики организации подготовки к экзамену», - уточнили в ведомстве.

Кандидату педагогических наук Татьяна Лискова выступила с докладом «Результаты ЕГЭ 2023 года и изменения в КИМ 2024 года по обществознанию». Также перед участниками выступила ее коллега Ольга Щенина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ

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