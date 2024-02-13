Заместитель главы Воскресенска Ксения Архипова поздравила педагога Виноградовской школы с 90-летием

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Леонид Иванович почти полвека посвятил педагогическому труду в Виноградовской школе. Он учил детей работать с древесиной, точить, строгать, шлифовать, а также правильно обращаться с инструментом.

Также он вел кружок фотографии. За время своей работы ему удалось привить любовь к настоящему делу, красоте и мастерству множество воспитанников.

«Благодарим за ваш труд, Леонид Иванович! Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья и счастья!», - отметила заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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