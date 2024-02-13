13 февраля 2024, 22:20

Заместитель главы Воскресенска Ксения Архипова поздравила педагога Виноградовской школы с 90-летием

пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Жителю Воскресенска Леониду Ивановичу Потанину исполнилось 90 лет. Заместитель главы городского округа Ксения Архипова поздравила юбиляра и передала ему поздравления и подарки от губернатора Московской области.

Леонид Иванович почти полвека посвятил педагогическому труду в Виноградовской школе. Он учил детей работать с древесиной, точить, строгать, шлифовать, а также правильно обращаться с инструментом.

Также он вел кружок фотографии. За время своей работы ему удалось привить любовь к настоящему делу, красоте и мастерству множество воспитанников.

«Благодарим за ваш труд, Леонид Иванович! Желаем вам долгих лет, крепкого здоровья и счастья!», - отметила заместитель главы городского округа Воскресенск Ксения Архипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Пенсионеры Воскресенск
13 февраля 2024, 22:07
Солисты ансамбля «Казаки.ру» выступили в «Музыкальной гостиной» в усадьбе Кривякино
пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В усадьбе Кривякино выступили солисты ансамбля «Казаки.ру» под руководством Ольги Федотовой. Выступление прошло в формате «Музыкальной гостиной».

«Музыкальная гостиная»–это форма общения творческих людей, которая проходит в камерной обстановке, где витает атмосфера доброжелательности. Такие вечера воспитывают в человеке чувство прекрасного, приобщают к эстетическому вкусу и культуре, расширяют музыкальный кругозор.

В рамках областного проекта «Подмосковный Арт-Визит» в зале усадьбы Кривякино прозвучали всеми знакомые и любимые арии из опер и оперетт, хиты советской эстрады и романсы.

По словам организаторов, гости пережили каждое произведение вместе с исполнителями, а значит цель «Музыкальной гостиной» достигнута.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Воскресенск
13 февраля 2024, 18:59
Бронницкий техникум провел мастер-классы для школьников
Министерство образования МО
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Автомобильно-дорожный колледж в Бронницах организовал мастер-классы «Мой первый шаг в профессию» для старшеклассников Заворовской средней общеобразовательной школы. Ребята смогли попробовать силы в разных специальностях и получили первые впечатления от возможной будущей профессии.

Школьники познакомились с ремонтом и обслуживанием легковых автомобилей, кузовным ремонтом, окраской автомобилей, сварочными технологиями и логистикой.

На данный момент в образовательном учреждении обучаются около тысячи студентов по десяти направлениям. С подробной информацией о направлениях подготовки можно ознакомиться на официальном сайте колледжа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Бронницы
13 февраля 2024, 18:52
Анна Кротова поручила УК «ВСК-Комфорт» устранить недочеты в работе
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова провела проверку компании «ВСК-Комфорт». Она оценила уровень укомплектованности персоналом, техникой и инвентарем.

Проверка была вызвана многочисленными жалобами на некачественное обслуживание жителей, а также текущими изменениями внутри компании.

«В шесть утра на стоянке у Дворца спорта 130 человек, все как один, нарядились для встречи со мной в оранжевые жилетки с эмблемой компании. Видимо, для наглядности. План нового руководства УК - выйти из кризиса, в котором пребывала компания из-за отсутствия грамотных управленческих решений», - рассказала Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Представители управляющей компании сообщили, что для более эффективной очистки закрепленных территорий от снега они привлекли еще шесть самосвалов.

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ЖКХ Лобня
13 февраля 2024, 18:49
Новый промышленный комплекс по производству мебели появится в Сергиевом Посаде
Пресс-служба Мининвеста МО
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Новый промышленный комплекс появится в Сергиевом Посаде. С его помощью в округе нарастят производство мебели. Компания «Комфорт М-8» намерена приступить к реализации проекта уже в текущем году.

«Объем инвестиций - более миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа. Запустить новый производственный комплекс инвестор планирует в 2027 году», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие занимается производством офисной и кухонной мебели. Ежедневно компания производит 120 тонн продукции, которую поставляют в магазины по всей России.

«Строительство нового предприятия позволит не только значительно нарастить производственные мощности, а также расширить линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей», - отметил директор компании «Комфорт М-8» Андрей Краюхин.

По его словам, на данный момент компания сотрудничает с такими торговыми сетями, как «Леруа», OBI и «Комус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Сергиев Посад

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