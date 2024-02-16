Заместитель главы Лобни Ирина Салыгина ответила на вопросы родителей школьников о профильном обучении

Среди тем, затронутых на встрече, были вопросы капитального ремонта школы, организации обучения в первую смену, а также профильного и предпрофильного образования. Деталями обсуждения Ирина Салыгина поделилась в своем телеграм-канале.

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Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию городского округа в текущем году.

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