Заместитель главы Чехова проверил состояние дворов на Лопасненской улице

Александра Хабарова сопровождали по время мониторинга представители ресурсоснабжающей организации, управляющий компании и активные жители. Во время обхода заместитель главы городского округа сделал замечание по содержанию контейнерной площадки. Соответствующим специалистам поручено отремонтировать или обновить ее покрытие.

Александр Хабаров отметил, что взаимодействие органов власти и неравнодушных жителей Чехова помогают сделать город еще более комфортным и привлекательным для жизни. Он поблагодарил горожан за бережное отношение к территории и поддержание порядка и чистоты. «Ваш вклад имеет большое значение для улучшения качества жизни в нашем округе», - сказал Александр Хабаров. Он призвал продолжать совместную работу по благоустройству дворов и улиц города.

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