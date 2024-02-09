Замерзшего на берегу водохранилища мужчину спасли в Дубне

Спасатель вызвал своих коллег, и вместе они перевезли пострадавшего в теплое место, укутали, согрели и дали питье, предварительно вызвав скорую помощь. Вскоре медики прибыли и забрали мужчину.

«В Подмосковье вновь вернулись морозы. Усугубляет ситуацию сильный порывистый ветер, от которого на открытой местности никуда не спрятаться. Обморожение может наступить очень быстро. А если человек немолод, ему сложно передвигаться по глубокому снегу, и уйти от непогоды будет сложно, можно погибнуть. Это следует учесть тем, кто задумывается о рыбалке в эти дни», - сказал Александр Проценко.

По прогнозам синоптиков, морозы будут усиливаться. Спасатели советуют переждать холода.

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«Утром, добираясь до расположения поисково-спасательного поста на Иваньковском водохранилище, спасатель, заступающий на дежурство, заметил на дамбе торчащую из сугроба ткань. Подойдя ближе, он обнаружил лежащего на снегу мужчину с признаками переохлаждения», - рассказал заместитель начальника части Александр Проценко.

На тот момент человек уже не мог самостоятельно передвигаться.