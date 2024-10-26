Замену аварийных участков магистральных теплосетей начали в Химках

Специалисты трудятся на объектах ежедневно. Трехлетняя инвестиционная программа подразумевает промывку и опрессовку линий горячего водоснабжения и отопления, замену измерительных приборов, восстановление и изоляцию трубопроводов. Также 26 котельных оборудовали современными датчиками, которые помогают контролировать их работу дистанционно.

Напомним, что отопительный сезон в Химках начался 1 октября. Тепло провели почти в две тысячи объектов социального значения и 1,5 тысячи жилых домов. Всего на благо жителей в округе действуют 57 котельных и 114 центральных тепловых станций. Любые аварийные ситуации оперативно отслеживают и решают.

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