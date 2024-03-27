Замдиректора ФОК «Лидер» рассказала о возможностях нового спорткомплекса в Волоколамске

«В декабре 2022 года началось строительство, была вбита первая свая. И уже в 2024 году мы имеем потрясающий объект спорта», - отметила она.

Теперь у детей в Волоколамске есть возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год. По мнению Ирины Назаровой, это стало реальным в силу того, что в Московской области, как и в других регионах страны, одним из приоритетов является повышение качества уровня жизни населения.

«Строительство социально значимых объектов - одно из важных направлений деятельности, и программа региона позволяет жителям в шаговой доступности иметь огромный, потрясающий своим масштабом спортивный комплекс. Я очень благодарна, что наши дети могут заниматься зимними видами спорта круглогодично», - добавила она.

Назарова обратила внимание, что играть в хоккей или кататься на коньках можно и на открытых катках. В округе их заливают, но все-таки это сезонная история, плюс погода зимой не всегда бывает стабильной - может быть морозно, а на следующий день на улице может стоять плюсовая температура.

Дети, которые занимаются зимними видами спорта, очень ждали открытия этого объекта, подчеркнула собеседница «360». Отдельно она отметила, что в комплексе есть возможность проведения разного уровня соревнований - ледовая арена, действительно, высокого уровня. Оборудованием ФОК оснастили под ключ, и тоже по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Тренажерный зал полностью оснащен, зоны вбрасывания шайб, большая арена, трибуны на 230 мест. Все цифровизировано. Много раздевалок, инвентарные комнаты, тренерские. Чего большего хотеть?» - заключила Назарова.