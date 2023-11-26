26 ноября 2023, 20:17

Закупку на оказание услуг безопасности в 2024 году объявили для больницы в Клину

Медиасток Подмосковья
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Объявлена закупка на оказание услуг по обеспечению комплексной безопасности для ГБУЗ Московской области «Клинская больница» в 2024 году. Исполнителю будет необходимо организовать охрану имущества и подготовить рекомендации по вопросам защиты от посягательств.

Также победитель тендера должен будет организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на 13 объектах медицинского учреждения. Информация о закупке размещена на портале ЕИС Закупки.

Начальная (максимальная) цена контракта превысила 18,4 миллиона рублей. Прием заявок на участие в тендере продлится до 11 декабря 2023 года. Предпочтения отдадут компании, которая обладает большей квалификацией, а не предложит наименьшую цену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно следить за исполнителями работ и не допускать срыва сроков.

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Клин Больницы
26 ноября 2023, 20:31
Подросток из Балашихи Илья Гринюк рассказал президенту о желании работать в сфере IT
Пресс-служба Кремля
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Школьник из Балашихи Илья Гринюк рассказал президенту России Владимиру Путину, что хочет работать в сфере информационных технологий. Молодой человек выступил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Илья Гринюк поделился, что хочется трудиться над улучшением искусственного интеллекта. Недавно ученик «Балашихинского лицея» стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Он хочет связать свою жизнь именно с этой сферой.

Сейчас Илья вместе с коллективом центра «Сириус» трудится над голосовым помощником.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал быстрее обучать искусственный интеллект для поддержания порядка во дворах.

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Искусственный интеллект Балашиха
26 ноября 2023, 19:44
Более 2,3 тысячи единиц спецтехники выведут на дежурство в Подмосковье 26 ноября из-за снегопада
РИА «Новости»
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Сильнейший снегопад накроет Московскую область 26 ноября с 21:00. В связи с этим на дорогах Подмосковья усилят дежурство спецтехники.

В ночь с 26 на 27 ноября организуют дежурство более 2,3 тысячи единиц техники, в том числе 754 комбинированных дорожных машин (КДМ). Кроме того, бороться с последствиями непогоды будут более 2,8 тысячи рабочих.

«Мосавтодор» предоставит 752 единицы техники, включая 364 КДМ, и 931 сотрудника. Органы местного самоуправления выведут 1,5 тысячи машин, в числе которых - 390 КДМ, а также 1,9 тысячи работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Погода Снегопад
26 ноября 2023, 18:41
Жителей Подмосковья призвали не рисковать здоровьем на опасных горках
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование и профилактические мероприятия на природных спусках. Специалисты призывают жителей Подмосковья не рисковать здоровьем на опасных горках.

Заместитель начальника территориального управления Сергей Иванченко рассказал, что 22 ноября в Московской области стартовала ежегодная социально-профилактическая акция «Горки». Во время ее проведения спасатели патрулируют места с опасными склонами и предупреждают граждан о рисках.

Кроме того, специалисты устанавливают предупреждающие знаки о запрете катания и сетчатые ограждения вдоль опасных склонов.

«Также специалисты объяснили гражданам правила безопасного поведения при катании и напомнили номера экстренных служб», - подытожил Сергей Иванченко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
26 ноября 2023, 18:11
Омбудсмен Подмосковья провела совместный прием граждан с представителями СК РФ
Фотограф Антон Чернов
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с представителями Следственного комитета России организовали прием граждан. Они ответили на самые волнующие вопросы жителей и подчеркнули, что подобные мероприятия будут проходить регулярно.

Три человека из Мытищ и Одинцово обратились с вопросами по поводу расследования уголовных дел. Им предоставили квалификационные разъяснения, а проблемы, требующие более детального разбора, приняли в работу.

Ирина Фаевская подчеркнула, что соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом было подписано совсем недавно.

«К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», - рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, поскольку пользуются спросом у граждан. Также это поможет наладить более эффективное взаимодействие между представителями власти и жителями Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев принял участие в открытии конференции отделения «Единой России» в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Следственный комитет России

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