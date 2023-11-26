Закупку на оказание услуг безопасности в 2024 году объявили для больницы в Клину
Объявлена закупка на оказание услуг по обеспечению комплексной безопасности для ГБУЗ Московской области «Клинская больница» в 2024 году. Исполнителю будет необходимо организовать охрану имущества и подготовить рекомендации по вопросам защиты от посягательств.
Также победитель тендера должен будет организовать внутриобъектовый и пропускной режимы на 13 объектах медицинского учреждения. Информация о закупке размещена на портале ЕИС Закупки.
Начальная (максимальная) цена контракта превысила 18,4 миллиона рублей. Прием заявок на участие в тендере продлится до 11 декабря 2023 года. Предпочтения отдадут компании, которая обладает большей квалификацией, а не предложит наименьшую цену.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно следить за исполнителями работ и не допускать срыва сроков.
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