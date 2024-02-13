Закрытый полигон «Сафоново» в Раменском рекультивировали на 80%

Продолжается капитальный ремонт главного коллектора в Солнечногорске, расположенного вдоль Екатерининского канала. В настоящее время общая готовность объекта превышает 63%.

Специалисты подрядной организации работают на участках Тимоновского шоссе и Механического завода, а на улице Набережная завершают монтаж колодцев и камер. Также выполняют микротоннелирование футляра для четвертого участка коллектор. Работы приходится вести на глубине до восьми метров.

«В рамках госпрограммы будет отремонтирован участок протяженностью 1216,9 метров с заменой рабочего трубопровода и строительством 22 новых канализационных колодцев. После ремонта более 60 тысяч жителей будут получать качественные коммунальные услуги, а на улицах Набережной, Красной и Рабочей будет решена проблема подтопления подвалов в период весенних паводков и сильных дождей», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Капитальный ремонт коллектора проводится в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что старые коммунальные сети и очистные сооружения в Восходе модернизируют к 2025 году.

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