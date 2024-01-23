Законы по ЖКХ стали ключевой темой встречи губернатора Воробьева и председателя Госдумы Володина

Законопроекты в сфере ЖКХ - то, на чем сделали главный акцент. Коммунальная авария на частной котельной в Подольске 4 января стала одной из самых тяжелых для Подмосковья за все время.

В связи с этим, Вячеслав Володин и Андрей Воробьев посвятили встречу новым законодательным решениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сказано на сайте палаты парламента.

После того как в микрорайоне Климовск в Подольске случилась масштабная авария, оставившая без отопления тысячи людей, депутаты единогласно одобрили передачу частной котельной в собственность городского округа.

Госдума создала 16 января профильную рабочую группу, а 17-го Вячеслав Володин дал поручение проанализировать состояние объектов ЖКХ в российских регионах.

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