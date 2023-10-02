Законопроект о льготах для ряда предприятий разработают в Московской области

Дом культуры откроют в корпусе № 3 по Нахабинскому шоссе. Нежилые помещения на первом и втором этажах здания передали в безвозмездное пользование Введенскому сельскому Дому культуры «Огонек». После завершения ремонтных работ новый культурно-досуговый центр станет его филиалом.
«Осмотрели помещения вместе с активными жителями микрорайона. <…> По нашей задумке, здесь должен появиться полноценный дом культуры - с творческими мастер-классами, образовательными, спортивными и музыкальными кружками», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
По его словам, в новом центре смогут разместиться филиал «Активного долголетия», хор ветеранов и шахматный клуб, в котором занимаются более 60 человек всех возрастов.
Проект нового дома культуры разработают в этом году, а в 2024-м приступят к ремонту.
Напомним, что в 2021 году Дом культуры «Огонек» стал победителем конкурса Министерства культуры Московской области на лучшее учреждение в сельской местности.
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